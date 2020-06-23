Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

WWDC 2020: ТОП-5 впечатляющих инноваций на презентации Apple

Сегодня, 08:35

Конференция Apple WWDC 2020 прошла в онлайн-режиме и открыла новую веху истории компании

Вечером 22 июня состоялась онлайновая конференция Apple, посвященная всемирной конференции разработчиков WWDC 2020. О ней было немало слухов, большая часть из которых подтвердилась, вроде перехода Apple MacBook от процессоров Intel на чипы ARM собственного производства, особенности мобильной операционной системы iOS 14 и прочих нововведений. А вот слухи касательно наушников AirPods Studio или обновленном iMac не оправдались. Вместо этого основное внимание уделялось изменениям программного обеспечения во всей экосистеме Apple.

Сегодня. Lifestyle собрали ТОП-5 самых впечатляющих инноваций на презентации, которые были показаны Apple.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

iOS 14

Отныне Apple облегчает поиск ваших приложений и информации на главном экране iPhone благодаря новой библиотеке приложений – App Library. Особенность функции в том, что она автоматически группирует приложения в удобном для навигации виде. Помимо этого, новая функция сможет автоматически упорядочивать установленные программы по категориям.

App Clip
App Clip
Фото: Digital Trends

Вместе с App Library была представлена App Clip — новая функция, которая предназначена для загрузки небольшой части приложения, когда это необходимо для выполнения определенной задачи, что экономит трафик, время и ресурсы.

Apple представляет новую функцию в Картах, которая называется "Гиды". Чтобы добраться туда, куда вам нужно, к общественному транспорту и пешеходным маршрутам будут добавлены велосипедные маршруты с велосипедными дорожками. Велосипедные маршруты также учитывают высоту, наряду с тихими и оживленными дорогами, чтобы вы могли безопасно ездить на велосипеде.

Apple Guides
Apple Guides
Фото: Digital Trends

Обновление сообщений поможет пользователям iOS 14 позволяет прикреплять беседы вверху списка вместе с красивой фотографией отправителя. Отныне вы можете делать встроенные ответы, чтобы отслеживать сообщения, а также получать уведомления о новых сообщениях с упоминаниями.

Закрепленные сообщения
Закрепленные сообщения
Фото: Digital Trends

Apple также обновляет свой автомобильный опыт с помощью цифрового ключа Car Key. С помощью такого ключа автомобиля автомобиль (первым будет BMW 2021 5-й серии) можно разблокировать и запустить с помощью iPhone через NFC. Цифровой автомобильный ключ хранится в специальном разделе кошелька. Ключи могут также безопасно передаваться другим лицам для предоставления им транспортного средства в пользование.

iPadOS 14

Виджеты и сопутствующая Галерея виджетов станут одной из многих функций iPad. В дополнение к виджетам приложение Apple Photos также получит весомое обновление: к фотографиям будет добавлена новая боковая панель с возможностью прокрутки, которая предоставит вам доступ к большему количеству элементов управления и опций. Боковая панель также может скрываться, когда она не нужна.

Apple Photos
Apple Photos
Фото: Digital Trends

Пользователи смогут с помощью Apple Pencil писать в любом текстовом поле. Записи будут автоматически преобразованы в печатный текст, что делает такие действия, как ответ на iMessage или поиск в Safari быстрым и простым.

Заметки Apple Pencil
Заметки Apple Pencil
Фото: Digital Trends

Компактный дизайн Siri на iOS 14 также появится в iPad OS. Apple также привносит эту идею в уведомления, которые покажут вызов в более компактном окне, чтобы они не отвлекали от работы на планшете. Универсальный поиск также получает крупное обновление. Этот опыт был переработан с нуля, а новый компактный дизайн позволяет пользователям воспользоваться поиском с любого места, не покидая приложения, в которых пользователи находятся.

Уведомление о звонке поверх интерфейса
Уведомление о звонке поверх интерфейса
Фото: Digital Trends

watchOS 7

Apple приносит все больше и больше новых возможностей в Apple Watch, облегчая отслеживание вашей физической формы и состояния здоровья. С WatchOS 7 Apple также упрощает обмен любимыми персонализированными лицами с помощью Face Sharing. С watcOS 7 владельцы Apple Watch смогут делиться циферблатами, которые можно бесконечно настраивать и персонализировать, с помощью "Сообщений" или "Почты".

watchOS 7
watchOS 7
Фото: Digital Trends

Умные-часы научились автоматически определять процесс мытья рук для того, чтобы запустить рекомендованный 20-секундный таймер. Если пользователь закончит мыть руки раньше времени часы порекомендуют продолжить, что актуально во время пандемии коронавируса. Apple Watch получили функцию отслеживания сна, применяя целостный подход и предоставляя полезные инструменты, которые помогут пользователям получить желаемое качество сна. Например, часы смогут рекомендовать вовремя отправляться спать.

Контроль сна watchOS 7
Контроль сна watchOS 7
Фото: Digital Trends

tvOS 14

Пользователи Apple TV смогут получить доступ к видеокамерам и аксессуарам с поддержкой HomeKit с помощью Siri или Control Center. К примеру, можно будет получать уведомление о дверном звонке, а на большом экране посмотреть, кто там пришел с помощью поддерживаемой видеокамеры.

tvOS 14
tvOS 14
Фото: Digital Trends

tvOS 14 получает многопользовательские возможности для Apple Arcade и других игр. С помощью новых функций каждый в доме может мгновенно возобновить свои любимые игры именно там, где остановился. Через центр управления игроки смогут легко переключаться между учетными записями и соответствующим прогрессом в игре, достижениями Game Center, списками лидеров и друзьями.

macOS Big Sur

macOS Big Sur
macOS Big Sur
Фото: Digital Trends

Самым большим событием WWDC 2020 стал анонс новой операционной системы от Apple – macOS Big Sur. Особенность ее заключается в том, что она впервые за 15 лет переходит на новую версию – 11.0 (раньше все версии были 10.x). Вместе с новой итерацией добавляется поддержка процессоров собственного производства Apple Bionic на базе архитектуры ARM и постепенный отказ от чипов Intel.

macOS Big Sur
macOS Big Sur
Фото: Digital Trends

MacOS Big Sur также представляет новый дизайн. Apple вносит улучшения дизайна в пользовательские элементы, такие как кнопки, ползунки и многое другое. Apple подчеркнула согласованность между экосистемами, поэтому пользователи могут плавно переходить с одного устройства на другое, что делает MacOS более похожим на iOS с поддержкой всех мобильных приложений благодаря унифицированной платформе.

Все значки приложений были перерисованы. Apple утверждает, что теперь она использует новую компактную упрощенную панель инструментов. Строка меню теперь полупрозрачная и принимает цвета рабочего стола. Apple также предоставляет iOS-подобный "Центр управлений", чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к настройкам системы.

Apple Maps в Big Sur
Apple Maps в Big Sur
Фото: Digital Trends

Уведомления также могут быть сгруппированы, и теперь отображаются вместе с недавно разработанными виджетами. Как и в iOS 14, существует галерея виджетов, которые доступны в различных размерах. Пользователи Mac OS теперь могут создавать и отправлять свои собственные заметки. Групповые улучшения, закрепленные разговоры и многое другое также переходят с iOS на Mac OS. Big Sur также получает все новые функции "Карт", представленные в iOS 14.

Safari в macOS Big Sur
Safari в macOS Big Sur
Фото: Digital Trends

Браузер Safari становится более прозрачным по отношению к пользователям и показывает, как и что отслеживают сайты при их посещении. Apple также предлагает веб-расширений API и новую категорию в Mac App Store для демонстрации новых расширений. С помощью расширений Apple позволяет выбрать, с каким сайтом будет работать каждое расширение, для большей конфиденциальности и контроля безопасности. Apple также предоставляет встроенные возможности переводов текста. Также при открытии большего количества вкладок в Safari, сами они становятся меньше, и Apple будет использовать значки в качестве идентификаторов вкладок, а не текстовое имя веб-страницы.

Напомним, что ранее Apple увеличила память iMac до невероятного объема. Также в 2019 году Apple выпустила новые модели MacBook, у которых отсутствуют любые проблемы.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Смартфоны рухнут в цене благодаря новому изобретению Windows 7 "воскресла": раскрыта популярность операционной системы Apple установила рекорд на 1,5 триллиона долларов ТОП-5 лучших смартфонов лета 2020 года
iPhone Apple Apple Watch INTEL macOS safari процессор
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам

Популярные статьи

Вчера, 16:59Шоу-бизнес

18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

День отца-2020 в Украине: что означает новый праздник

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Джорджина Родригес показала свою прекрасную спортивную форму
Джорджина Родригес показала свою прекрасную спортивную форму
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие на выпускном
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие на выпускном
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Что обнаружили в крови у актера Ефремова?
Что обнаружили в крови у актера Ефремова?
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять