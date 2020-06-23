WWDC 2020: ТОП-5 впечатляющих инноваций на презентации Apple

Конференция Apple WWDC 2020 прошла в онлайн-режиме и открыла новую веху истории компании

Вечером 22 июня состоялась онлайновая конференция Apple, посвященная всемирной конференции разработчиков WWDC 2020. О ней было немало слухов, большая часть из которых подтвердилась, вроде перехода Apple MacBook от процессоров Intel на чипы ARM собственного производства, особенности мобильной операционной системы iOS 14 и прочих нововведений. А вот слухи касательно наушников AirPods Studio или обновленном iMac не оправдались. Вместо этого основное внимание уделялось изменениям программного обеспечения во всей экосистеме Apple.

Сегодня. Lifestyle собрали ТОП-5 самых впечатляющих инноваций на презентации, которые были показаны Apple.

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iOS 14

Отныне Apple облегчает поиск ваших приложений и информации на главном экране iPhone благодаря новой библиотеке приложений – App Library. Особенность функции в том, что она автоматически группирует приложения в удобном для навигации виде. Помимо этого, новая функция сможет автоматически упорядочивать установленные программы по категориям.

App Clip Фото: Digital Trends

Вместе с App Library была представлена App Clip — новая функция, которая предназначена для загрузки небольшой части приложения, когда это необходимо для выполнения определенной задачи, что экономит трафик, время и ресурсы.

Apple представляет новую функцию в Картах, которая называется "Гиды". Чтобы добраться туда, куда вам нужно, к общественному транспорту и пешеходным маршрутам будут добавлены велосипедные маршруты с велосипедными дорожками. Велосипедные маршруты также учитывают высоту, наряду с тихими и оживленными дорогами, чтобы вы могли безопасно ездить на велосипеде.

Apple Guides Фото: Digital Trends

Обновление сообщений поможет пользователям iOS 14 позволяет прикреплять беседы вверху списка вместе с красивой фотографией отправителя. Отныне вы можете делать встроенные ответы, чтобы отслеживать сообщения, а также получать уведомления о новых сообщениях с упоминаниями.

Закрепленные сообщения Фото: Digital Trends

Apple также обновляет свой автомобильный опыт с помощью цифрового ключа Car Key. С помощью такого ключа автомобиля автомобиль (первым будет BMW 2021 5-й серии) можно разблокировать и запустить с помощью iPhone через NFC. Цифровой автомобильный ключ хранится в специальном разделе кошелька. Ключи могут также безопасно передаваться другим лицам для предоставления им транспортного средства в пользование.

iPadOS 14

Виджеты и сопутствующая Галерея виджетов станут одной из многих функций iPad. В дополнение к виджетам приложение Apple Photos также получит весомое обновление: к фотографиям будет добавлена новая боковая панель с возможностью прокрутки, которая предоставит вам доступ к большему количеству элементов управления и опций. Боковая панель также может скрываться, когда она не нужна.

Apple Photos Фото: Digital Trends

Пользователи смогут с помощью Apple Pencil писать в любом текстовом поле. Записи будут автоматически преобразованы в печатный текст, что делает такие действия, как ответ на iMessage или поиск в Safari быстрым и простым.

Заметки Apple Pencil Фото: Digital Trends

Компактный дизайн Siri на iOS 14 также появится в iPad OS. Apple также привносит эту идею в уведомления, которые покажут вызов в более компактном окне, чтобы они не отвлекали от работы на планшете. Универсальный поиск также получает крупное обновление. Этот опыт был переработан с нуля, а новый компактный дизайн позволяет пользователям воспользоваться поиском с любого места, не покидая приложения, в которых пользователи находятся.

Уведомление о звонке поверх интерфейса Фото: Digital Trends

watchOS 7

Apple приносит все больше и больше новых возможностей в Apple Watch, облегчая отслеживание вашей физической формы и состояния здоровья. С WatchOS 7 Apple также упрощает обмен любимыми персонализированными лицами с помощью Face Sharing. С watcOS 7 владельцы Apple Watch смогут делиться циферблатами, которые можно бесконечно настраивать и персонализировать, с помощью "Сообщений" или "Почты".

watchOS 7 Фото: Digital Trends

Умные-часы научились автоматически определять процесс мытья рук для того, чтобы запустить рекомендованный 20-секундный таймер. Если пользователь закончит мыть руки раньше времени часы порекомендуют продолжить, что актуально во время пандемии коронавируса. Apple Watch получили функцию отслеживания сна, применяя целостный подход и предоставляя полезные инструменты, которые помогут пользователям получить желаемое качество сна. Например, часы смогут рекомендовать вовремя отправляться спать.

Контроль сна watchOS 7 Фото: Digital Trends

tvOS 14

Пользователи Apple TV смогут получить доступ к видеокамерам и аксессуарам с поддержкой HomeKit с помощью Siri или Control Center. К примеру, можно будет получать уведомление о дверном звонке, а на большом экране посмотреть, кто там пришел с помощью поддерживаемой видеокамеры.

tvOS 14 Фото: Digital Trends

tvOS 14 получает многопользовательские возможности для Apple Arcade и других игр. С помощью новых функций каждый в доме может мгновенно возобновить свои любимые игры именно там, где остановился. Через центр управления игроки смогут легко переключаться между учетными записями и соответствующим прогрессом в игре, достижениями Game Center, списками лидеров и друзьями.

macOS Big Sur

macOS Big Sur Фото: Digital Trends

Самым большим событием WWDC 2020 стал анонс новой операционной системы от Apple – macOS Big Sur. Особенность ее заключается в том, что она впервые за 15 лет переходит на новую версию – 11.0 (раньше все версии были 10.x). Вместе с новой итерацией добавляется поддержка процессоров собственного производства Apple Bionic на базе архитектуры ARM и постепенный отказ от чипов Intel.

macOS Big Sur Фото: Digital Trends

MacOS Big Sur также представляет новый дизайн. Apple вносит улучшения дизайна в пользовательские элементы, такие как кнопки, ползунки и многое другое. Apple подчеркнула согласованность между экосистемами, поэтому пользователи могут плавно переходить с одного устройства на другое, что делает MacOS более похожим на iOS с поддержкой всех мобильных приложений благодаря унифицированной платформе.

Все значки приложений были перерисованы. Apple утверждает, что теперь она использует новую компактную упрощенную панель инструментов. Строка меню теперь полупрозрачная и принимает цвета рабочего стола. Apple также предоставляет iOS-подобный "Центр управлений", чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к настройкам системы.

Apple Maps в Big Sur Фото: Digital Trends

Уведомления также могут быть сгруппированы, и теперь отображаются вместе с недавно разработанными виджетами. Как и в iOS 14, существует галерея виджетов, которые доступны в различных размерах. Пользователи Mac OS теперь могут создавать и отправлять свои собственные заметки. Групповые улучшения, закрепленные разговоры и многое другое также переходят с iOS на Mac OS. Big Sur также получает все новые функции "Карт", представленные в iOS 14.

Safari в macOS Big Sur Фото: Digital Trends

Браузер Safari становится более прозрачным по отношению к пользователям и показывает, как и что отслеживают сайты при их посещении. Apple также предлагает веб-расширений API и новую категорию в Mac App Store для демонстрации новых расширений. С помощью расширений Apple позволяет выбрать, с каким сайтом будет работать каждое расширение, для большей конфиденциальности и контроля безопасности. Apple также предоставляет встроенные возможности переводов текста. Также при открытии большего количества вкладок в Safari, сами они становятся меньше, и Apple будет использовать значки в качестве идентификаторов вкладок, а не текстовое имя веб-страницы.

Напомним, что ранее Apple увеличила память iMac до невероятного объема. Также в 2019 году Apple выпустила новые модели MacBook, у которых отсутствуют любые проблемы.

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