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Xiaomi анонсировала предельно мощный повербанк за смешные деньги

Сегодня, 18:05

Первую партию самых мощных батарей Xiaomi Mi Power Bank 3 раскупили за считанные минуты

Xiaomi известна во всем мире своими высококачественной и очень доступной электроникой. Самое свежее предложение компании по соотношению цены и качества – Mi Power Bank 3 емкостью 30 тысяч мАч, который поступит в продажу позднее на этой неделе в крупнейшем ритейлере Китая Jingdong всего за 25 долларов.

При весе 657 грамм Mi Power Bank 3 является самым тяжелым аккумулятором от Xiaomi. Емкость в 30 тысяч мАч и работа 3,7 В обеспечивают номинальную мощность 111 Вт*ч — это больше, чем в большинстве ноутбуков, и составляет 11 Вт/ч сверхдопустимого в настоящее время предела для литиевых батарей.

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Что касается портов, то Xiaomi Mi Power Bank 3 заполнен ими под завязку: два USB Type-A, USB Type-C и один Micro USB. Порты Type-A и Type-C могут выдавать мощность до 18 Вт для быстрой зарядки до трех устройств одновременно. Есть также режим низкого энергопотребления для зарядки маломощных устройств, таких как умные часы и Bluetooth-гарнитуры. Двойное нажатие на кнопку проверки питания гаджета включает режим зарядки с низким током, дополняя встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Xiaomi Mi Power Bank 3
Xiaomi Mi Power Bank 3
Фото: TechCrunch

Перезарядка такого аккумулятора также займет продолжительное время. Но ускорить этот процесс Mi Power Bank 3 поможет поддержка мощного входа 24 Вт через порт Type-C, так что для полной зарядки на "максимальной скорости" потребуется около 7,5 часов. То же самое можно сделать за 10 часов через обычный порт microUSB на 18 Вт.

Xiaomi Mi Power Bank 3 должен поступить в продажу 18 июня. Однако все забронированные устройства уже распроданы.

Xiaomi Mi Power Bank 3
Xiaomi Mi Power Bank 3
Фото: TechSpot

Напомним, что ранее первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд. Также смартфоны должны были Xiaomi получить сверхбыструю зарядку, которая способна заряжать батарею устройств всего за 30 минут.

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Источник: TechSpot
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