Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию
Секретная возможность в MIUI 10 доступна только жителям Китая
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 для смартфонов компании уже почти полгода назад, но производитель не перестает ее улучшать новыми патчами, добавляя новые возможности. Команда разработчиков Xiaomi заявила, что в MIUI 10 есть секретная возможность, добавленная несколько месяцев назад, но ее никто не заметил.
Поскольку статистика показала, что ею почти никто не пользуется, разработчики решили напомнить владельцам смартфонов о ее существовании. Новая опция в MIUI 10 представляет собой скрытое меню, вызываемое только через скрытый в экран сканер отпечатков пальцев. При долгом удерживании пальцем на сканере, появится меню с пятью пиктограммами c быстрым доступом к некоторым функциям: запуске платежной системы, захват скриншота или активация сканера QR-кодов.
Пользователю предлагается настроить отображение всех пиктограмм, чтобы скрыть неиспользуемые или наоборот, добавить новые функции с быстрым доступом. Для получения доступа необходимо активировать в настройках специальную опцию, а затем пройти процедуру ее настройки, выбрав пиктограммы действий или же приложений.
Пока что такая секретная возможность, которая включается в настройках, доступна только жителям Китая. Ожидается, что международная версия MIUI 10 получит это новшество в ближайшие несколько недель. Также функция не появится в смартфонах производителя без сканера отпечатков пальцев в дисплее.
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Напомним, что ранее Xiaomi готовила жесткие ограничения владельцам смартфонов, которые ограничат установку приложений. Также ежемесячное обновление безопасности для MIUI ломала смартфоны Xiaomi.
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