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Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Секретная возможность в MIUI 10 доступна только жителям Китая

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:30
Секретная возможность работает только со сканером отпечатков пальцев в дисплее
Секретная возможность работает только со сканером отпечатков пальцев в дисплее
Фото: Android Central

Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 для смартфонов компании уже почти полгода назад, но производитель не перестает ее улучшать новыми патчами, добавляя новые возможности. Команда разработчиков Xiaomi заявила, что в MIUI 10 есть секретная возможность, добавленная несколько месяцев назад, но ее никто не заметил.

Поскольку статистика показала, что ею почти никто не пользуется, разработчики решили напомнить владельцам смартфонов о ее существовании. Новая опция в MIUI 10 представляет собой скрытое меню, вызываемое только через скрытый в экран сканер отпечатков пальцев. При долгом удерживании пальцем на сканере, появится меню с пятью пиктограммами c быстрым доступом к некоторым функциям: запуске платежной системы, захват скриншота или активация сканера QR-кодов.

Новая опция в MIUI 10, вызываемая сканером отпечатков пальцев

Пользователю предлагается настроить отображение всех пиктограмм, чтобы скрыть неиспользуемые или наоборот, добавить новые функции с быстрым доступом. Для получения доступа необходимо активировать в настройках специальную опцию, а затем пройти процедуру ее настройки, выбрав пиктограммы действий или же приложений.

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Пока что такая секретная возможность, которая включается в настройках, доступна только жителям Китая. Ожидается, что международная версия MIUI 10 получит это новшество в ближайшие несколько недель. Также функция не появится в смартфонах производителя без сканера отпечатков пальцев в дисплее.

В Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Напомним, что ранее Xiaomi готовила жесткие ограничения владельцам смартфонов, которые ограничат установку приложений. Также ежемесячное обновление безопасности для MIUI ломала смартфоны Xiaomi.

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Источник: Akket
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