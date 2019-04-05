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Xiaomi готовит дешевый флагман: опубликованы секретные фото

На снимках из офиса Redmi засветился таинственный прототип топового смартфона

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:22
Секретный смартфон Redmi вероятно презентуют позднее в этом году
Секретный смартфон Redmi вероятно презентуют позднее в этом году

Дочерняя компания Xiaomi Redmi готовится перейти от бюджетного и среднеценового сегмента к выпуску топовых моделей по доступной цене на мощном мобильном процессоре Snapdragon 855. В Сети такой флагман случайно рассекретили на одной из фотографий из главного офиса Redmi, которое опубликовало издание GizmoChina.

Прототип флагмана Redmi "засветился" на столе
Прототип флагмана Redmi "засветился" на столе
Фото: GizmoChina

На фотографии сотрудники Redmi тестируют прототипы разных моделей, а на столе лежит загадочный смартфон красного цвета в матовом корпусе. Издание предположило, что это грядущий флагман Redmi с процессором Snapdragon 855 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Судя по фото, это будет безрамочник с экраном без выреза — он получит технологию всплывающей камеры.

Секретный смартфон Redmi в приближенном виде
Секретный смартфон Redmi в приближенном виде
Фото: GizmoChina

Ожидается, что новинка от Redmi будет оснащена 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и экранным сканером отпечатков пальцев. Гаджет будет питать аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, как у Redmi Note 7 Pro. Также он получит 32-мегапиксельную камеру для селфи (Samsung GD1 с OIS и HDR) и основную камеру 48 МП. Секретный смартфон Redmi вероятно презентуют позднее в этом году.

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Напомним, что ранее Xiaomi готовили уникальные камеры для селфи. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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Источник: GizmoChina
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