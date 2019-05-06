Xiaomi готовит неожиданное устройство по скандальной цене

Первый монитор Xiaomi получит экран диагональю 23,8 дюйма разрешение 2К

Новинка будет поставляться по скандальной цене в 120 долларов Фото: Pixabay

Китайская компания Xiaomi зарекомендовал себя в первую очередь, как производитель смартфонов. После ошеломительного успеха на мобильном рынке под этим брендом начали выходить самые разнообразные устройства, от телевизоров до гиробордов. На днях выяснилось, что к большому ассортименту производимых дешевых товаров прибавятся мониторы.

Первый монитор от Xiaomi с разрешением 2K Фото: MyDrivers

Как сообщают китайские источники, Xiaomi уже готовит свой первый монитор – он получит экран диагональю 23,8 дюйма разрешением 2К (2048×1080 пикселей). Причем новинка будет поставляться по скандальной цене в 120 долларов (3200 гривен). Даже если даже производитель сэкономит на материалах, то ценник явно станет главным аргументом.

Прочие спецификации пока не разглашаются, но инсайдеры утверждают, что Xiaomi постарается выделить свой монитор на фоне других. Для этого он может получить тонкие рамки, металлический корпус и различные опции, вроде встроенной в подставку беспроводной зарядки для смартфонов.

Читайте также Xiaomi представили 58-дюймовый телевизор по смешной цене

На данный не уточняется, когда новинка появится в продаже, какой у монитора будет использован тип матрицы, частота обновлений и прочее. Остается ждать официального анонса.

Смотрите также в сюжете о том, как 7 миллионов украинцев регулярно скупаются в Интернете:

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила необычный гаджет для велосипедов. Также китайский производитель недавно создал предельно дешевый смартфон за 100 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram