Xiaomi готовит полезное улучшение оболочки MIUI

Смартфоны Xiaomi получат новый способ разблокировки

Полезные нововведения для смартфонов появятся очень скоро Фото: Akket

Китайский производитель Xiaomi готовит важное изменение для своей фирменной оболочки MIUI. Как утверждает официальный представитель MIUI в социальной сети Weibo, в смартфонах появится новый способ разблокировки для получения доступа к приложениям, на которые был установлен пароль, ускоряя таким образом доступ к ним.

Xiaomi параллельно введет дополнительную функцию, о которой так долго просили пользователи. Производитель прислушался к мнению аудитории и готовит опцию разблокировки экрана без перехода на рабочий стол, чтобы просто просмотреть уведомления на экране блокировки – похожий функционал сейчас существует на iOS.

Анонс новой функции разблокировки в MIUI Фото: Gizchina

В дополнение к функциональным аспектам, в Xiaomi пообещали значительно оптимизировать производительность и ускорить работу MIUI. Президент компании Лин Бин заявил, что в прошлом году Xiaomi запустила оптимизацию фрагментированной памяти и расширение инструментария по управлению файловой системой. Согласно официальным данным, производительность неоптимизированной системы MIUI составляет всего около 50% спустя 18 месяцев использования, но может быть улучшена до показателя в 85% после оптимизации.

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Представитель компании заверил, что нововведения для смартфонов появятся очень скоро, но сообщил точных дат. По мнению экспертов из GizChina, таких улучшений стоит ожидать не раньше лета.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее Ежемесячное обновление безопасности для MIUI ломала смартфоны Xiaomi. А последнее обновление для iPhone разгневало пользователей – оно "убивало" Wi-Fi.

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