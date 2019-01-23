Xiaomi готовит самый дешевый смартфон на Android
Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составит всего 70 долларов
Xiaomi сейчас активно разрабатывает новый смартфон по предельно низкой цене. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie Go Edition.
Модель Redmi Go уже собрана и проходит этап тестирования и получения сертификации. Учитывая эти факторы, Xiaomi Redmi Go может поступить в продажу совсем скоро.
Согласно информации от инсайдеров, дешевый смартфон от Xiaomi будет оснащаться 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, а также слотом для карточек формата microSD.
Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составит всего 70 долларов.
Напомним, что ранее был определен смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А недавно Xiaomi пообещала сделать самый мощный смартфон в истории.