Xiaomi готовит самый дешевый смартфон на Android

Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составит всего 70 долларов

Смартфон появится в продаже в 2019 году Фото: akhayar.com

Xiaomi сейчас активно разрабатывает новый смартфон по предельно низкой цене. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie Go Edition.

Рендер Xiaomi Redmi Go

Модель Redmi Go уже собрана и проходит этап тестирования и получения сертификации. Учитывая эти факторы, Xiaomi Redmi Go может поступить в продажу совсем скоро.

Информация о прохождении сертификации Xiaomi Redmi Go

Согласно информации от инсайдеров, дешевый смартфон от Xiaomi будет оснащаться 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, а также слотом для карточек формата microSD.

Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составит всего 70 долларов.

Напомним, что ранее был определен смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А недавно Xiaomi пообещала сделать самый мощный смартфон в истории.