Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi готовит самый дешевый смартфон на Android

Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составит всего 70 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Смартфон появится в продаже в 2019 году Фото: akhayar.com
Смартфон появится в продаже в 2019 году
Фото: akhayar.com

Xiaomi сейчас активно разрабатывает новый смартфон по предельно низкой цене. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie Go Edition.

Рендер Xiaomi Redmi Go

Модель Redmi Go уже собрана и проходит этап тестирования и получения сертификации. Учитывая эти факторы, Xiaomi Redmi Go может поступить в продажу совсем скоро.

Информация о прохождении сертификации Xiaomi Redmi Go

Согласно информации от инсайдеров, дешевый смартфон от Xiaomi будет оснащаться 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, а также слотом для карточек формата microSD.

Ориентировочная цена на Xiaomi Redmi Go составит всего 70 долларов.

Напомним, что ранее был определен смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А недавно Xiaomi пообещала сделать самый мощный смартфон в истории.

Еще несколько материалов по теме:
Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7 Xiaomi Mi 9 будет самым мощным смартфоном компании "Убийца" флагманов OnePlus 7 получит безумную производительность
цена смартфон android Xiaomi
Источник: ferra.ru
Реклама

Новости партнеров

Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 07:45Стиль

Снова с голыми коленками: еще одно очень короткое платье Брижит Макрон

Вчера, 14:07Fun

День Соборности Украины 2019: история праздника

Вчера, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 07:31Психология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

21 январяFun

21 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 январяТехно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

21 январяСтиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

21 январяFun

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

21 январяАфиша

Съемки "Фантастических тварей 3" отложены

21 январяСтиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

21 январяШоу-бизнес

Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

21 январяТехно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Новости партнеров

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви
Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви
Пугачева чуть не умерла на Первом канале
Пугачева чуть не умерла на Первом канале
Йоланда Нефф — очаровательная чемпионка и лицо именитых брендов
Йоланда Нефф — очаровательная чемпионка и лицо именитых брендов
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік