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Xiaomi готовит смартфон Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти

Эксперты не видят огромного преимущества в 16 ГБ оперативной памяти для Xiaomi Black Shark 3

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:23
Xiaomi Black Shark 3 анонсируют в I квартале 2020 года
Xiaomi Black Shark 3 анонсируют в I квартале 2020 года
Фото: GSMarena

На прошлой неделе прошел сертификацию некий смартфон от Xiaomi под кодовым названием SHARK KLE-AO. Главной особенностью готовящейся новинки стал рекордный на 2020 год объем оперативной памяти – 16 ГБ. На текущий момент максимальный объем ОЗУ в смартфонах составляет 12 ГБ. Как утверждает Gizmochina, это будет игровой смартфон третьего поколения Xiaomi Black Shark 3.

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Согласно сертификату, смартфон сможет функционировать в мобильных сетях 5G. Какой именно чип будет отвечать за функциональность, не сообщается. Вероятнее всего будет использоваться топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в связке с модемом Snapdragon X55 5G.

Xiaomi Black Shark 3 сменит популярный Black Shark 2 Pro, который был анонсирован еще в июле 2019 года. Black Shark2 Pro оснащался 6,39-дюймовым экраном FHD+, процессором Snapdragon 855+ и комплектовался аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт.

О точных технических характеристиках Black Shark 3 пока мало что известно. Но судя по недавним утечкам, новинку будет питать батарея емкостью 4700 мАч. Также эксперты не видят огромного преимущества в 16 ГБ оперативной памяти для Xiaomi Black Shark 3, ведь она попросту не будет использоваться в полном объеме. С другой стороны, с точки маркетинга Xiaomi делает правильный шаг – мобильные геймеры могут заинтересоваться этой моделью.

"Черная акула" от китайского производителя будет представлена уже в первом квартале 2020 года.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 10 с "турбо" процессором. Также представители Xiaomi обещают, что бестселлер Pocophone F2 вернется в 2020 году.

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Источник: Gizchina
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