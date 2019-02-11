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Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок

Внешне такой смартфон будет напоминать модель Xiaomi Mi Mix 3

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Внешне смартфон будущего будет напоминать модель Xiaomi Mi Mix 3 Фото: Xiaomi
Внешне смартфон будущего будет напоминать модель Xiaomi Mi Mix 3
Фото: Xiaomi

Во время подготовки Xiaomi к запуску Mi 9, в Интернете появился новый отчет, в котором говорится, что китайский производитель разрабатывает футуристический смартфон без кнопок и с изогнутыми краями, как у Samsung в моделях Galaxy Edge. В отличие от южнокорейской компании, использующей в своих устройствах изогнутые края на правой и левой сторонах дисплея, Xiaomi стремится придать дополнительную кривизну сверху и снизу.

Рендер смартфона будущего от Xiaomi Фото: LetsGoDigital

Заявка на патент подана Всемирным ведомством интеллектуальной собственности, которую смог обнаружить ресурс LetsGoDigital. Согласно изображению, указанному в патенте, новинка будет представлять собой полноэкранную модель без фронтальной камеры для селфи, разъема для наушников и вообще без единой механической кнопки в конструкции. У прототипа присутствует только один порт для зарядки – USB Type-C.

Внешне такой смартфон будет напоминать модель Xiaomi Mi Mix 3, но без использования слайдера. Экран будет покрывать не только всю лицевую панель, но и края, что сделает смартфон будущего от Xiaomi "самым безрамочным" смартфоном в мире.

Однако остаются сомнения, будет ли Xiaomi использовать патент для одного из своих будущих смартфонов или это просто концепция.   

В Украине планируют заменить кассовый аппарат на смартфон:

Напомним, что Xiaomi намерена обойти технологию технологией Infinity O от Samsung и  "дырявит" свои будущие смартфоны. В то же время Xiaomi обещала отказаться от дешевых смартфонов.

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Источник: LetsGoDigital
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