Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi готовит смартфон со 100-мегапиксельной фотокамерой

Xiaomi разрабатывает флагманский Mi Mix 4, которому достанется фотокамера со 108-мегапиксельным разрешением

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:25
Снимки на такую камеру будут в разрешении 12030×9020 пикселей
Снимки на такую камеру будут в разрешении 12030×9020 пикселей
Фото: Unsplash

На конференции Xiaomi Future Image Technology Communication китайский производитель заявил о своем тесном сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung. Этот союз поможет Xiaomi не только выпускать смартфоны с самыми качественными фотокамерами, но и повысить их разрешение свыше 100 мегапикселей.

Смотрите также в сюжете о том, как показ фото детей в Интернете может навредить им:

Сейчас рекордным разрешением для смартфонов является 48 МП, которым обладают знаменитые смартфоны Xiaomi Redmi 7 Pro и Xiaomi Mi A3. В скором времени в продаже появится Redmi Note 8, который получит датчик основной камеры ISOCELL GW1 с разрешением 64-мегапикселей. Итоговый снимок будет в разрешении 16 Мп, так как при съемке на такой модуль четыре пикселя на кадре преобразуются в один.

Читайте также:
Samsung улучшит фотокамеры "устаревших" смартфонов

Позднее в этом году Xiaomi также покажет флагманский Mi Mix 4, которому достанется рекордный среди смартфонов 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL. Снимки на такую камеру будут в разрешении 12030×9020 пикселей, а готовая фотография — 27-мегапиксельная. По словам представителя компании, презентация смартфона состоится в ближайшее время.

Напомним, что ранее Xiaomi начала производство эко-смартфона с солнечной батареей. В то же время китайский производитель начал готовить уникальные камеры для селфи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Samsung создала сверхскоростной SSD нового поколения Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению Рассекречен патент Xiaomi на смартфоны будущего: фото
фотокамера Samsung смартфоны Xiaomi
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
"Зачем так себя уродовать?": Ани Лорак "разнесли" в сети

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:35Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Новости партнеров

Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Нежное возвращение. Зианджа опубликовала новые фото в Instagram
Нежное возвращение. Зианджа опубликовала новые фото в Instagram
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево