Xiaomi готовит смартфон со 100-мегапиксельной фотокамерой

Xiaomi разрабатывает флагманский Mi Mix 4, которому достанется фотокамера со 108-мегапиксельным разрешением

Снимки на такую камеру будут в разрешении 12030×9020 пикселей Фото: Unsplash

На конференции Xiaomi Future Image Technology Communication китайский производитель заявил о своем тесном сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung. Этот союз поможет Xiaomi не только выпускать смартфоны с самыми качественными фотокамерами, но и повысить их разрешение свыше 100 мегапикселей.

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Сейчас рекордным разрешением для смартфонов является 48 МП, которым обладают знаменитые смартфоны Xiaomi Redmi 7 Pro и Xiaomi Mi A3. В скором времени в продаже появится Redmi Note 8, который получит датчик основной камеры ISOCELL GW1 с разрешением 64-мегапикселей. Итоговый снимок будет в разрешении 16 Мп, так как при съемке на такой модуль четыре пикселя на кадре преобразуются в один.

Позднее в этом году Xiaomi также покажет флагманский Mi Mix 4, которому достанется рекордный среди смартфонов 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL. Снимки на такую камеру будут в разрешении 12030×9020 пикселей, а готовая фотография — 27-мегапиксельная. По словам представителя компании, презентация смартфона состоится в ближайшее время.

Напомним, что ранее Xiaomi начала производство эко-смартфона с солнечной батареей. В то же время китайский производитель начал готовить уникальные камеры для селфи.

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