Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi готовится удивить мир прозрачным смартфонов

Китайский производитель выпустит смартфон со стеклянной задней крышкой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:21
Смартфон покажут на выставке MWC 2019 в Барселоне
Смартфон покажут на выставке MWC 2019 в Барселоне
Фото: TechSpot

Xiaomi готовит второе поколение прозрачных смартфонов. Первым в 2018 году стал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, главной особенностью которого была возможность рассмотреть внутренности вместе с процессором и материнской платой. Однако прозрачный Xiaomi оказался обманом – внутренности под стеклянной панелью были просто бутафорией.  

На этот раз компания честно говорит о прозрачности корпуса: детали на обратной стороне смартфона являются просто декорацией, покрывающей реальные компоненты. Прозрачная версия появится в рамках модельного ряда Mi 9 Xiaomi, признанного самым мощным мобильным устройством на текущий момент.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition со стеклянной крышкой
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition со стеклянной крышкой
Фото: TechSpot

Генеральный директор и основатель компании Лей Цзюнь использовал свой аккаунт в Weibo для публикации изображений следующей модели Explorer. Он объяснил, что дизайн был выгравирован на алюминиевом листе толщиной 0,3 мм с использованием станка с ЧПУ с крошечным резцом.

Читайте также
Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок

Ресурс Android Police отмечает, что в дизайне мобильного аппарата используется логотип Qualcomm Snapdragon, как и в Xiaomi Mi 8, а также дополнительные фирменные надписи MIUI, Super Mi, Mi Fans и Battle Angel.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с прозрачной крышкой
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с прозрачной крышкой
Фото: TechSpot

Лей Цзюнь также рассказал о некоторых аппаратных особенностях смартфона: "7-элементном" объективе, 48-мегапиксельной задней камере с поддержкой ИИ и диафрагмой f/1,47, а также огромном объеме оперативной памяти в 12 ГБ.

Xiaomi Mi 9 и его прозрачная версия будут представлены на этой неделе на международном мероприятии MWC 2019, которое пройдет в Барселоне.

Как уберечь себя от мошенников с помощью мобильного телефона:

Напомним, что на днях в Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Обзор Samsung Galaxy S10 появился раньше официального анонса Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности Темная тема MIUI 10: как включить Хакеры угрожают взломать электросамокаты Xiaomi
смартфон мобильный телефон Xiaomi процессор MIUI
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей
"Тільки разом": Влад Яма поділився ніжним фото з дружиною (ФОТО)
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
52-летняя Сальма Хайек поразила фигурой в купальнике
52-летняя Сальма Хайек поразила фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Вчера, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Вчера, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Вчера, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Вчера, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

18 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

18 февраляFun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

17 февраляТехно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

17 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Новости партнеров

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Как всегда неотразима! Образы беременной Меган Маркл
Как всегда неотразима! Образы беременной Меган Маркл
Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года
Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня