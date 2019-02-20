Xiaomi готовится удивить мир прозрачным смартфонов

Китайский производитель выпустит смартфон со стеклянной задней крышкой

Смартфон покажут на выставке MWC 2019 в Барселоне Фото: TechSpot

Xiaomi готовит второе поколение прозрачных смартфонов. Первым в 2018 году стал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, главной особенностью которого была возможность рассмотреть внутренности вместе с процессором и материнской платой. Однако прозрачный Xiaomi оказался обманом – внутренности под стеклянной панелью были просто бутафорией.

На этот раз компания честно говорит о прозрачности корпуса: детали на обратной стороне смартфона являются просто декорацией, покрывающей реальные компоненты. Прозрачная версия появится в рамках модельного ряда Mi 9 Xiaomi, признанного самым мощным мобильным устройством на текущий момент.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition со стеклянной крышкой Фото: TechSpot

Генеральный директор и основатель компании Лей Цзюнь использовал свой аккаунт в Weibo для публикации изображений следующей модели Explorer. Он объяснил, что дизайн был выгравирован на алюминиевом листе толщиной 0,3 мм с использованием станка с ЧПУ с крошечным резцом.

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Ресурс Android Police отмечает, что в дизайне мобильного аппарата используется логотип Qualcomm Snapdragon, как и в Xiaomi Mi 8, а также дополнительные фирменные надписи MIUI, Super Mi, Mi Fans и Battle Angel.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с прозрачной крышкой Фото: TechSpot

Лей Цзюнь также рассказал о некоторых аппаратных особенностях смартфона: "7-элементном" объективе, 48-мегапиксельной задней камере с поддержкой ИИ и диафрагмой f/1,47, а также огромном объеме оперативной памяти в 12 ГБ.

Xiaomi Mi 9 и его прозрачная версия будут представлены на этой неделе на международном мероприятии MWC 2019, которое пройдет в Барселоне.

Как уберечь себя от мошенников с помощью мобильного телефона:

Напомним, что на днях в Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

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