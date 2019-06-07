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Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей

Китайская компания Xiaomi поделилась информацией о фронтальной камере под экраном

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:23
Xiaomi более подробно рассказала своей новой технологии
Xiaomi более подробно рассказала своей новой технологии
Фото: TechCrunch

Xiaomi сейчас активно работает над фронтальной камерой смартфона, которая будет располагаться под дисплеем, эффективно устраняя "костыли" в виде вырезов и дыр в экране. На днях старший вице-президент Xiaomi Ван Сян более подробно рассказал об этой технологии, подчеркнув, как именно производитель использует прозрачный дисплей, изготовленный из специального стекла с высоким коэффициентом пропускания света.

Смотрите также в сюжете о том как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

В обычном режиме дисплей работает так же, как и любой другой, что позволяет отображать содержимое на экране в полном объеме. После включения фронтальной 20-мегапиксельной камеры область отображения над камерой становится прозрачной, чтобы свет мог проникать на матрицу фотосенсора. Прозрачный дисплей работает, как объектив камеры, который, по словам Xiaomi, пропускает больше света для получения более качественных изображений по сравнению с камерами с точечным отверстием.

Принцип работы прозрачного дисплея от Xiaomi
Принцип работы прозрачного дисплея от Xiaomi
Фото: TechSpot

На текущий момент для уменьшения рамок вокруг дисплея для обеспечения максимального покрытия фронтальной панели экраном, производители используют перископы, как это реализовано у OnePlus 7, или отверстия в экране, наподобие Samsung Galaxy S10. Но у этих методов есть недостатки. В первом случае механизм перископа обладает ограниченным сроком службы, а во втором – закрывает некоторые элементы графического интерфейса.

Отверстие фронтальной камеры скрыто под экраном и вовсе незаметно
Отверстие фронтальной камеры скрыто под экраном и вовсе незаметно
Фото: GizmoChina

Китайский производитель надеется, что их решение будет более выгодным для пользователей, так как не обладает вышеперечисленными недостатками, при этом оставляя "бесшовный" экран, естественно при условии, что качество фотоснимков не сильно пострадает.

Напомним, что ранее Xiaomi потерял лидерство в рейтинге мощных смартфонов за май 2019 года. А недавно Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro.

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Источник: Gizchina
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