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Xiaomi Mi 9 будет самым мощным смартфоном компании

Флагман Xiaomi 2019 года получит мощнейший процессор и зарядку

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15
Xiaomi Mi 9 разрабатывается под названием "Cepheus" Фото: Geekville
Xiaomi Mi 9 разрабатывается под названием "Cepheus"
Фото: Geekville

Китайский производитель Xiaomi поведал о планах выпустить новые флагманские модели 2019 года на новом "железе". 15 января генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюню ответил на вопросы касательно будущих новинок компании, в частности о Xiaomi Mi 9.

На вопрос "будет ли у Xiaomi Mi 9 мощность зарядки 24 Вт или выше?", гендиректор ответил так: "Xiaomi Mi 9 выйдет с лучшей зарядкой". Так что можно предположить, что флагман Xiaomi получит самую мощную зарядку среди всех моделей компании.

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Ранее на сайте GeekBench появился новый смартфон Xiaomi под названием "Cepheus". Это может быть предстоящий Xiaomi Mi 9, который работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 855.

Snapdragon 855 — это самый топовый процессор, запущенный Qualcomm в декабре 2018 года. Основан чип на 7-нм процессе и использует трехкластерную 8-ядерную архитектуру с графическим процессором Adreno 640. Snapdragon 855 способен в 3 раза повысить производительность ИИ по сравнению с предыдущим поколением.

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В дополнение к Snapdragon 855, Xiaomi Mi 9 может быть оснащен 48-мегапиксельной линзой (Sony IMX586) с площадью пикселя 0,8 мкм. В условиях темного освещения 4 пикселя разумно объединяются в пиксели размером 1,6 мкм, и на выходе получаются высококачественные ночные фотографии с разрешением 12 мегапикселей.

Точной даты анонса смартфона нет, но вероятнее всего это состоится в первой половине 2019 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что OnePlus 7 получит безумную производительность. А Xiaomi Redmi Pro 2 будет первым смартфоном самым мощным процессором для дешевых мобильных устройств.

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Источник: ProstoTech
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