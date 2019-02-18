Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

У флагманского смартфона Xiaomi больше не осталось конкурентов

Xiaomi Mi 9 обогнал на тестах еще не вышедший Samsung Galaxy S10 Фото: Tom’s Hardware

Вице-президент Xiaomi Ван Сян выполнил свое обещание по разработке самого мощного смартфона в мире. Свежие тесты производительности в AnTuTu доказали, что модель Mi 9 Explorer Edition набирает 387 851 баллов, что является абсолютным мировым рекордом. Таким образом топовый смартфон от Xiaomi сместил предыдущего лидера Lenovo Z5 Pro GT на вторую позицию.

TWITTER— Wang Xiang (@XiangW_) February 15, 2019

Также Xiaomi Mi 9 обогнал на тестах еще не вышедший Samsung Galaxy S10 (326 185 баллов), который, как ожидается, будет работать на Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855, в зависимости от региона. Это означает, что на AnTuTu у Xiaomi Mi 9 конкурентов нет.

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Приобрести Xiaomi Mi 9 пока невозможно – новинку представят на этой неделе 20 февраля в Барселоне на мероприятии Mobile World Congress (MWC) 2019. Смартфон позже поступит в продажу сначала в Китае, а затем и в других регионах.

Xiaomi недавно сама раскрыла дизайн устройства. Также подтвержден факт наличия у Xiaomi Mi 9 процессора Qualcomm Snapdragon 855 и модуля с тройной оптикой на задней панели.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что на днях в Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

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