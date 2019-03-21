Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Xiaomi Mi Band получить экран побольше и научится снимать ЭКГ

OLED-экран Xiaomi Mi Band 4 будет увеличен и станет цветным Фото: SlashGear

Xiaomi приступила к сертификации "умных браслетов" Mi Band 4-го поколения. Новинку заметили в базе Bluetooth SIG, которая приоткрыла завесу тайны об особенностях Mi Band 4. Выяснилось, что модель будет продаваться в двух модификациях, но с весомыми отличиями.

"Старший" Mi Band 4 под техническим названием XMSH08HM получит модуль NFC и модуль Bluetooth 5.0, тогда как модификация попроще будет лишена такого беспроводного модуля и будет поддерживать только Bluetooth 4.2, как и текущий Mi Band 3. Преимущества в Bluetooth 5.0 будут заключаться в более быстром подключении гаджета к смартфону и более широким радиусом действия.

Информация о новых гаджетах от Xiaomi

Чип NFC нужен для работы с платежной системы Mi Pay, а также для оплаты проезда в общественном транспорте через Google Pay. По слухам, новый фитнес-трекер Xiaomi научится снимать ЭКГ.

OLED-экран Xiaomi Mi Band 4 будет увеличен и станет цветным. Точные технические характеристики, к сожалению, не раскрываются, но уже сейчас известно, что пользователей, помимо более современного дисплея, ждет аккумулятор повышенной емкости, благодаря чему автономность может увеличиться до 35 дней, тогда как текущая модель обладает автономностью в 20 дней.

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Напомним, что ранее Xiaomi создали предельно дешевый смартфон за 100 долларов. Также Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию вместе с MIUI 10.

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