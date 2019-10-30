Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру

Смартфон будет продаваться под двумя названиями: Xiaomi Mi Note 10 и Xiaomi Mi CC9 Pro

108 МП камера использует фотосенсор Samsung ISOCELL Bright HMX Фото: Gizchina

Компания Xiaomi официально объявила, что их новый смартфон Xiaomi Mi Note 10 будет представлен 5 ноября на специальном мероприятии в Китае. Новинка для рынка Европы получит другое название – Xiaomi Mi CC9 Pro. Главной особенностью мобильного аппарата станет его внушительная фотокамера с разрешением 108 МП.

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В основе фотокамеры Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) лежит фотосенсор Samsung ISOCELL Bright HMX. Ранее считалось, что первым мобильным аппаратом китайского производителя с такой камерой станет флагманский Mi Mix Alpha, но у компании планы сменились.

Реклама презентации Xiaomi Mi CC9 Pro Фото: Gizchina

Фотокамера будет состоять из пяти отдельных фотомодулей и сдвоенной светодиодной вспышки. При этом заявлена поддержка 5-кратного оптического зума, что является максимальным значением для смартфонов компании. При этом, сверхвысокое разрешение камеры Xiaomi Mi Note 10 позволит использовать ее для "ручного" зума при помощи кропа фотоснимка.

5 фотокамер Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) Фото: Gizchina

Что касается аппаратного оснащения, то Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) представляет собой модель ближе к среднеценовому сегменту, чем к флагманам. Согласно инсайдерским данным от Gizchina, новинка получит процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч будет поддерживать быструю зарядку на 27 Вт и беспроводную на 20 Вт. Из коробки Xiaomi Mi CC9 Pro будет работать под управлением MIUI 11 на базе Android 10. Вероятно, новинка будет оснащена NFC-модулем для бесконтактных платежей, как в недавнем Xiaomi Note 8 Pro.

Качество получаемых фотоснимков на Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) Фото: Gizchina Качество получаемых фотоснимков на Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) Фото: Gizchina Качество получаемых фотоснимков на Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) Фото: Gizchina Качество получаемых фотоснимков на Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) Фото: Gizchina 1/4

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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