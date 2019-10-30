Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру
Смартфон будет продаваться под двумя названиями: Xiaomi Mi Note 10 и Xiaomi Mi CC9 Pro
Компания Xiaomi официально объявила, что их новый смартфон Xiaomi Mi Note 10 будет представлен 5 ноября на специальном мероприятии в Китае. Новинка для рынка Европы получит другое название – Xiaomi Mi CC9 Pro. Главной особенностью мобильного аппарата станет его внушительная фотокамера с разрешением 108 МП.
Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:
В основе фотокамеры Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) лежит фотосенсор Samsung ISOCELL Bright HMX. Ранее считалось, что первым мобильным аппаратом китайского производителя с такой камерой станет флагманский Mi Mix Alpha, но у компании планы сменились.
Фотокамера будет состоять из пяти отдельных фотомодулей и сдвоенной светодиодной вспышки. При этом заявлена поддержка 5-кратного оптического зума, что является максимальным значением для смартфонов компании. При этом, сверхвысокое разрешение камеры Xiaomi Mi Note 10 позволит использовать ее для "ручного" зума при помощи кропа фотоснимка.
Что касается аппаратного оснащения, то Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) представляет собой модель ближе к среднеценовому сегменту, чем к флагманам. Согласно инсайдерским данным от Gizchina, новинка получит процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Аккумулятор емкостью 4000 мАч будет поддерживать быструю зарядку на 27 Вт и беспроводную на 20 Вт. Из коробки Xiaomi Mi CC9 Pro будет работать под управлением MIUI 11 на базе Android 10. Вероятно, новинка будет оснащена NFC-модулем для бесконтактных платежей, как в недавнем Xiaomi Note 8 Pro.
Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.