Xiaomi начинает обновлять смартфоны до Android 9.0 Pie

Три модели Xiaomi получили обновление MIUI 10 "весом" в 300 МБ

Патч для MIUI 10 повышает скорость работы смартфонов Фото: TechRadar

Xiaomi один из немногих производителей смартфонов, который заботится о выпуске обновлений для большого количества своих моделей. Сегодня состоялся релиз новой прошивки MIUI 10 на основе Android 9.0 Pie. Новейшее программное обеспечение имеет номер сборки 10.2.8.0.

Прошивка вышла всего для трех моделей: Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9 и Redmi 7. Как сообщает Xiaomi, данное обновление, вес которого составляет 300 МБ, закрывает сразу несколько критических уязвимостей, обнаруженных в марте и апреле 2019 года.

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Производитель настоятельно рекомендует всем владельцам мобильных устройств бренда как можно скорее установить MIUI 10, не откладывая установку апдейта в долгий ящик. Кроме того, новая операционная система исправляет ошибку, в результате которой значки уведомления перекрывали время и индикатор заряда. Помимо этого, в списке новшеств новой прошивки MIUI 10 значится повышение скорости работы и увеличение стабильности.

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Напомним, что ранее стало известно, какие смартфоны получат прошивку Android 10.0. Также Samsung объявила, какие смартфоны будут обновлены до Android 9.0.

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