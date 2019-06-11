Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

Xiaomi услышала жалобы своих пользователей и добавит важное улучшение для MIUI

MIUI будет меньше показывать рекламу Фото: Unsplash

Смартфоны Xiaomi славятся не только своей доступной ценой, но и удобной оболочкой MIUI, которая многим нравится даже больше голого Android. Однако за дешевым ценником смартфонов скрывается одна очень неприятная особенность – на дешевых устройствах оболочка показывает рекламу пользователям. В адрес компании было отправлено сотни тысяч жалоб, и наконец Xiaomi услышала своих пользователей.

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Китайский производитель официально заявил, что начнет борьбу с рекламой в своей оболочке и значительно сократит ее показ. Как сообщает Android Police, самый доступный флагман Pocophone F1 просто "кишит" рекламой в MIUI – она показывается пользователям в настройках, уведомлениях и встроенных приложениях. Понятно, что таким образом компания компенсирует доступные цены на свои устройства.

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В Xiaomi признали, что демонстрация промо и баннеров слишком навязчивы в MIUI и обещает уменьшить их количество в ближайшее время. Более того, при изучении данных следующей прошивки, ресурс XDA обнаружил приятные изменения в сторону уменьшения рекламы:

Сокращено количество рекламных блоков в MIUI .

Удаление навязчивых рекламных блоков в уведомлениях.

Встроенный браузер будет показывать в 2-3 раза меньше рекламы.

У пользователей появится больше контроля, они смогут приостановить показ и закрывать рекламные баннеры.

Xiaomi упростит поиск элементов управления системой, которые отвечают за показ рекламы в системных приложениях и настройках MIUI.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro. А недавно Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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