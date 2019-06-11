Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

Xiaomi услышала жалобы своих пользователей и добавит важное улучшение для MIUI

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:15
MIUI будет меньше показывать рекламу
MIUI будет меньше показывать рекламу
Фото: Unsplash

Смартфоны Xiaomi славятся не только своей доступной ценой, но и удобной оболочкой MIUI, которая многим нравится даже больше голого Android. Однако за дешевым ценником смартфонов скрывается одна очень неприятная особенность – на дешевых устройствах оболочка показывает рекламу пользователям. В адрес компании было отправлено сотни тысяч жалоб, и наконец Xiaomi услышала своих пользователей.

Смотрите также в сюжете о том, как реклама может довести до инфаркта:

Китайский производитель официально заявил, что начнет борьбу с рекламой в своей оболочке и значительно сократит ее показ. Как сообщает Android Police, самый доступный флагман Pocophone F1 просто "кишит" рекламой в MIUI – она показывается пользователям в настройках, уведомлениях и встроенных приложениях. Понятно, что таким образом компания компенсирует доступные цены на свои устройства.

Читайте также
Новая прошивка Xiaomi разгневала владельцев смартфонов

В Xiaomi признали, что демонстрация промо и баннеров слишком навязчивы в MIUI и обещает уменьшить их количество в ближайшее время. Более того, при изучении данных следующей прошивки, ресурс XDA обнаружил приятные изменения в сторону уменьшения рекламы:

  • Сокращено количество рекламных блоков в MIUI .
  • Удаление навязчивых рекламных блоков в уведомлениях.
  • Встроенный браузер будет показывать в 2-3 раза меньше рекламы.
  • У пользователей появится больше контроля, они смогут приостановить показ и закрывать рекламные баннеры.
  • Xiaomi упростит поиск элементов управления системой, которые отвечают за показ рекламы в системных приложениях и настройках MIUI.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro. А недавно Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов Обновление OnePlus 7 Pro сильно улучшило фотокамеру Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей Xiaomi потерял лидерство в рейтинге мощных смартфонов
реклама Android смартфоны Xiaomi MIUI Redmi
Источник: XDA
Реклама

Новости партнеров

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки
Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Популярные статьи

Вчера, 15:32Fun

День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

Вчера, 13:30Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Вчера, 11:16Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Вчера, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Вчера, 09:51Техно

Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

Вчера, 09:17Fun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

Вчера, 09:06Стиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

Вчера, 08:26Техно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

Новости партнеров

Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Умер актер Кузнецов, сыгравший
Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"
Жгучая красотка, которая
Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь