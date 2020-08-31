Xiaomi нашла новое место для селфи-камер в смартфонах

Решение Xiaomi позволит навсегда избавиться от вырезов, перископов, слайдеров и выемок в экранах смартфонов

Xiaomi собирается внедрить в свои смартфоны технологию, которая позволит расположить фотокамеры под дисплеем. Хотя эта технология на самом деле представляет собой камеру уже третьего поколения, поскольку модели первого и второго поколения так и не попали в серийное производство и остались прототипами.

Это решение позволит навсегда избавиться от главного недостатка вроде вырезов, перископов, слайдеров и выемок в смартфонах. Таким образом смартфоны впервые смогут быть по-настоящему безрамочными монолитами, сообщает The Verge.

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С тех пор, как в 2017 году был выпущен iPhone X, многие производители смартфонов использовали "модную" монобровь, либо отверстия в дисплее, чтобы разместить фронтальные камеры телефона так, чтобы как можно больше лицевого пространства отдавать экрану. Проблема оставалась в том, что оба этих обходных пути удерживали производителей мобильных телефонов от предложения истинного безрамочного смартфона в монолитном корпусе.

Принцип работы скрытой фотокамеры под дисплеем Фото: Xiaomi Today

Предстоящая технология Xiaomi обещает "идеально замаскировать" фронтальную камеру под дисплеем телефона. Производитель объясняет принцип работы тем, что окуляр лицевой камеры сможет видеть сквозь субпиксели на экране смартфона, когда она активна. Если фотосенсор не используется, он "исчезает" под экраном. Xiaomi отмечает, что экран вокруг камеры должен соответствовать "яркости, цветовой гамме и точности цветопередачи" остальной части дисплея.

Но есть возможная загвоздка – Xiaomi также не упоминает, будут ли ее камеры под дисплеем поддерживать OLED экраны, и ничего не упоминает о разрешении таких дисплеев. Как отмечает The Verge, скрытая камера не выглядит полностью замаскированной – небольшая тень все же видна, указывающая на ее местоположение.

Первые смартфоны с подобными камерами появятся лишь в 2021 году, так что ждать придется долго.

Напомним, что ранее скрытую шпионскую камеру обнаружили в смартфонах Xiaomi. Также недавно Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов.

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