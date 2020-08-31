Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi нашла новое место для селфи-камер в смартфонах

Сегодня, 08:35

Решение Xiaomi позволит навсегда избавиться от вырезов, перископов, слайдеров и выемок в экранах смартфонов

Xiaomi собирается внедрить в свои смартфоны технологию, которая позволит расположить фотокамеры под дисплеем. Хотя эта технология на самом деле представляет собой камеру уже третьего поколения, поскольку модели первого и второго поколения так и не попали в серийное производство и остались прототипами.

Это решение позволит навсегда избавиться от главного недостатка вроде вырезов, перископов, слайдеров и выемок в смартфонах. Таким образом смартфоны впервые смогут быть по-настоящему безрамочными монолитами, сообщает The Verge.

Смотрите также в сюжете о том, как туристам запретили делать селфи с коровами:

С тех пор, как в 2017 году был выпущен iPhone X, многие производители смартфонов использовали "модную" монобровь, либо отверстия в дисплее, чтобы разместить фронтальные камеры телефона так, чтобы как можно больше лицевого пространства отдавать экрану. Проблема оставалась в том, что оба этих обходных пути удерживали производителей мобильных телефонов от предложения истинного безрамочного смартфона в монолитном корпусе.

Принцип работы скрытой фотокамеры под дисплеем
Принцип работы скрытой фотокамеры под дисплеем
Фото: Xiaomi Today

Предстоящая технология Xiaomi обещает "идеально замаскировать" фронтальную камеру под дисплеем телефона. Производитель объясняет принцип работы тем, что окуляр лицевой камеры сможет видеть сквозь субпиксели на экране смартфона, когда она активна. Если фотосенсор не используется, он "исчезает" под экраном. Xiaomi отмечает, что экран вокруг камеры должен соответствовать "яркости, цветовой гамме и точности цветопередачи" остальной части дисплея.

Но есть возможная загвоздка – Xiaomi также не упоминает, будут ли ее камеры под дисплеем поддерживать OLED экраны, и ничего не упоминает о разрешении таких дисплеев. Как отмечает The Verge, скрытая камера не выглядит полностью замаскированной – небольшая тень все же видна, указывающая на ее местоположение.

Первые смартфоны с подобными камерами появятся лишь в 2021 году, так что ждать придется долго.

Напомним, что ранее скрытую шпионскую камеру обнаружили в смартфонах Xiaomi. Также недавно Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
От 700 долларов: озвучены цены на iPhone 12 Apple прекращает выпускать популярные модели iPhone Вызывают ностальгию: ТОП-7 мобильных телефонов родом из прошлого Найдены самые опасные приложения для старых смартфонов
фотокамера смартфоны селфи Xiaomi
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Машиной Ефремова в момент ДТП управлял «известный человек»
Машиной Ефремова в момент ДТП управлял «известный человек»
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Вчера, 14:53Техно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

29 августаШоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

29 августаEvents

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

29 августаEvents

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

29 августаEvents

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

29 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее

29 августаEvents

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаEvents

Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

28 августаFun

"Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото

28 августаШоу-бизнес

Болеющая COVID-19 Елена Кравец рассказала о своем состоянии

Новости партнеров

Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95"
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95"
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Бледанс назвала виновного в крахе своего третьего брака
Бледанс назвала виновного в крахе своего третьего брака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять