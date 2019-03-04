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Xiaomi назвала смартфоны для обновления до MIUI 11

MIUI 11 получат более 40 моделей смартфонов компании Xiaomi

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
MIUI 11 будет основана на Android 7.0, 8.0 и 9.0
MIUI 11 будет основана на Android 7.0, 8.0 и 9.0
Фото: Zee News

В 2019 году Xiaomi выпустит новую прошивку MIUI для своих смартфонов. Китайский производитель на днях заявил, что обновление до MIUI 11 получат более 40 моделей смартфонов компании. MIUI 11 будет основана на Android 7.1 Nougat для старых моделей, а более новые получат сборку c Android 8.1 Oreo и Android 9.0 Pie.

О новой прошивке известно еще с декабря прошлого года, но в начале марта Xiaomi опубликовала полный список моделей китайского бренда, которые официально получат обновление мобильной операционной системы в 2019 году. Ожидается, что первая тестовая сборка станет доступна для загрузки и установки всем желающим в начале лета, а стабильная версия выйдет в августе-сентябре.

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До MIUI 11 будут обновлены следующие смартфоны:

  • Redmi 3S
  • Redmi 3X
  • Redmi 4
  • Redmi 4A
  • Redmi 4X
  • Redmi 5
  • Redmi 5A
  • Redmi 5 Plus
  • Redmi 6
  • Redmi 6A
  • Redmi 6 Pro
  • Redmi Note 4
  • Redmi Note 4X
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5A
  • Redmi Pro
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi S2
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7.
  • Mi 9
  • Mi 9 SE
  • Mi 9 Pro
  • Mi 9 EE
  • Mi Mix 3
  • Mi 8
  • Mi 8 Pro
  • Mi 8 EE
  • Mi 8 SE
  • Mi 8 Lite
  • Mi Mix
  • Mi Mix 2
  • Mi Mix 2S
  • Mi 6
  • Mi 6X
  • Mi Note 2
  • Mi Note 3
  • Mi 5s
  • Mi 5s Plus
  • Mi 5с
  • Mi 5X
  • Mi Max
  • Mi Max 2
  • Mi Max 3
  • Mi Play
  • Black Shark
  • Black Shark Halo
  • Pocophone F1

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Что касается нововведений, то MIUI 11 принесет с собой поддержку темного интерфейса, улучшенный экран блокировки, значительное улучшение качества фотографий за счет ИИ, прирост во времени автономной работы, а также ряд новых функций и возможностей, которых до этого самого момента в смартфонах Xiaomi никогда не было.

Как уберечь себя от мошенников с помощью мобильного:

Напомним, что ранее Xiaomi огорчила пользователей тем, что не будет обновлять старые смартфоны. Также модели Xiaomi входят в список смартфонов, которые можно выгодно перепродать

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Источник: Akket
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