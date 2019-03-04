Xiaomi назвала смартфоны для обновления до MIUI 11

MIUI 11 получат более 40 моделей смартфонов компании Xiaomi

MIUI 11 будет основана на Android 7.0, 8.0 и 9.0 Фото: Zee News

В 2019 году Xiaomi выпустит новую прошивку MIUI для своих смартфонов. Китайский производитель на днях заявил, что обновление до MIUI 11 получат более 40 моделей смартфонов компании. MIUI 11 будет основана на Android 7.1 Nougat для старых моделей, а более новые получат сборку c Android 8.1 Oreo и Android 9.0 Pie.

О новой прошивке известно еще с декабря прошлого года, но в начале марта Xiaomi опубликовала полный список моделей китайского бренда, которые официально получат обновление мобильной операционной системы в 2019 году. Ожидается, что первая тестовая сборка станет доступна для загрузки и установки всем желающим в начале лета, а стабильная версия выйдет в августе-сентябре.

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До MIUI 11 будут обновлены следующие смартфоны:

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 5 Plus

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7.

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Pro

Mi 9 EE

Mi Mix 3

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 EE

Mi 8 SE

Mi 8 Lite

Mi Mix

Mi Mix 2

Mi Mix 2S

Mi 6

Mi 6X

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5с

Mi 5X

Mi Max

Mi Max 2

Mi Max 3

Mi Play

Black Shark

Black Shark Halo

Pocophone F1

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Что касается нововведений, то MIUI 11 принесет с собой поддержку темного интерфейса, улучшенный экран блокировки, значительное улучшение качества фотографий за счет ИИ, прирост во времени автономной работы, а также ряд новых функций и возможностей, которых до этого самого момента в смартфонах Xiaomi никогда не было.

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Напомним, что ранее Xiaomi огорчила пользователей тем, что не будет обновлять старые смартфоны. Также модели Xiaomi входят в список смартфонов, которые можно выгодно перепродать.

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