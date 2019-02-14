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Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Рекордное число Xiaomi Redmi Note 7 продано всего за 15 дней

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Производитель не успевает справиться со спросом на Redmi Note 7
Производитель не успевает справиться со спросом на Redmi Note 7
Фото: Akket

Старт продаж смартфона Redmi Note 7 получился с задержкой из-за аварии на заводе Xiaomi. Несмотря на проблемы, покупатели устроили нешуточный ажиотаж вокруг новинки, сделав первый смартфон от суббренда Redmi самым продаваемым в истории китайского производителя, сообщает ITC.

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Xiaomi заявили, что смартфоны разлетаются за минуты, не успев появиться на сайте, а первая партия была продана меньше, чем за минуту. Всего за 15 дней было реализовано свыше 1 миллиона смартфонов Redmi Note 7 – это впечатляющий результат для мобильного устройства, которое пока продается только в Китае.

Более того, производитель не успевает справиться со спросом: по всем торговым площадкам уже суммарно собрано около 7 миллионов заявок от желающих приобрести новинку. Xiaomi пока не состоянии пополнять складские запасы.

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В ближайшее время Redmi Note 7 поступит в продажу на территории Индии, а позднее новинка доберется и до Европы, где ее ожидают немало заинтересованных покупателей. В случае, если Xiaomi сможет удовлетворить весь мировой спрос только на Redmi Note 7, то этот мобильный аппарат может стать самым массовым в истории компании – эксперты предрекают, что смартфон вполне может разойтись тиражом в несколько десятков миллионов.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7, а именно в его недостаточно качественной фотокамере. Также Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок – появились первые изображения устройства.

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Источник: ITC
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