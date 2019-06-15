Xiaomi обновит смартфоны до Android 10: названы модели

Android 10 с оболочкой MIUI 11 будет доступен для 11 смартфонов Xiaomi

Апдейт для Xiaomi будет выпущен вместе с прошивкой MIUI 11 Фото: AndroidInsider

Android 10 уже находится на этапе открытого бета-тестирования, которое продлится до осени 2019 года. Xiaomi сейчас активно тестирует новую прошивку на своих смартфонах, и планирует выпустить обновление для своих смартфонов после официального выхода Android 10 Q.

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Апдейт будет выпущен вместе с прошивкой MIUI 11, в основе которой будет Android Q. Как обещает китайский производитель, обновление выйдет для 11 смартфонов и будет выкатываться постепенно в период с IV квартала 2019 года до I квартала 2020 года.

Xiaomi предоставила список смартфонов, которые получат Android 10 Q:

Mi 9

Mi 9 SE

Redmi K20 Pro

Mi 8

Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Mi 8 Explorer Edition

Mi Mix 2S

Mi Mix 3

Redmi K20

Redmi Note 7

Note 7 Pro

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В настоящее время бета-версия Android Q доступна двум смартфонам Xiaomi (Mi Mix 3 и Mi 9), а также для Redmi K20 Pro (суббренд Xiaomi). Сейчас многие из обещанных опций недоступны, вроде десктопного режима, но пользователи могут оценить новые возможности, к примеру, улучшенный Google Assistant, новый интерфейс и "режим фокуса".

Напомним, что ранее Android установил безумный рекорд. Также Google назвала ТОП-9 самых лучших приложений Android.

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