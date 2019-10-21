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Xiaomi объявила о работе над прошивкой MIUI 12

Выход прошивки MIUI 12 состоится ближе к концу лета 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Xiaomi начала активную разработку следующей версии прошивки MIUI
Xiaomi начала активную разработку следующей версии прошивки MIUI
Фото: Unsplash

В начале октября MIUI 11 официально стала доступна для смартфонов Xiaomi. Но не успело новое обновление развернуться в полную силу, как Xiaomi уже начала готовить к выпуску следующую прошивку – MIUI 12.

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Анонсировал MIUI 12 генеральный менеджер по связям с общественностью Xiaomi Сю Цзеюн у себя на странице в социальной сети Weibo (аналог Twitter). Цзеюн никаких подробностей раскрывать не стал, но заявил, что новая прошивка находится на этапе активной разработки. Подробности обновления будут раскрыты позднее, а выход состоится ближе к концу лета 2020 года.

Анонс MIUI 12 в Weibo
Анонс MIUI 12 в Weibo
Фото: Weibo

Напомним, что MIUI 11 только начала заменять текущую прошивку MIUI 10. Первыми получили обновление Mi 9 SE, Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi 8, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и Redmi K20. К первому кварталу 2020 года MIUI 11 должны получить все актуальные смартфоны Xiaomi и Redmi.

Также недавно Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi. Как уверяет производитель, их техническое оснащение не позволяет обеспечить полноценную работу на новых прошивках.

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Источник: Weibo
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