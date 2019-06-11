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Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

Фитнес-браслет Mi Band 4 получил AMOLED-дисплей, увеличенную емкость аккумулятора и модуль NFC

Евгений Опанасенко
Сегодня, 19:52
Mi Band 4 поступит в продажу 16 июня
Mi Band 4 поступит в продажу 16 июня
Фото: Techadvisor

11 июня в Китае компания Xiaomi официально представила миру фитнес-браслет Mi Band 4. Новинка кардинально отличается от предшественника увеличенным корпусом и цветным AMOLED-дисплеем. Более экономичный экран и увеличенный аккумулятор позволяет новинке работать в автономном режиме 20 дней.

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Xiaomi Mi Band 4 может похвастаться увеличенным 0,95-дюймовым дисплеем (ранее 0,78 дюймов) с разрешением 120x240 пикселей, усиленный 2,5D-стеклом. Гаджет сохраняет сенсорный интерфейс, но Mi Band 4 дополнительно встроила микрофон для голосовых команд, а также управление жестами. Также Mi Band 4 получил сменные темы оформления и циферблаты на любой вкус (77 видов) для подчеркивания индивидуальности пользователя.

Mi Band 4 работают 20 часов на одном заряде
Mi Band 4 работают 20 часов на одном заряде
Фото: Techadvisor

Фитнес-браслет оснащен шестиосевым акселерометром, способный различать удары и предлагает множество вариантов физической активности, контролируемые новым Mi Band 4, которые включают в себя катание на велосипеде, бег и ходьбу.

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Минимальная цена оказалась совершенно "смешной" на фоне более дорогих конкурентов – 25 долларов. По такой же цене продавался предшественник в лице Mi Band 3. Производитель также предлагает более дорогой вариант с модулем NFC для платежей и управления "умной" бытовой техникой – за 33 доллара. Xiaomi также предлагает ограниченную серию Avengers Alliance по цене 50 долларов с тремя настраиваемыми ремешками и циферблатами часов Marvel.

Mi Band 4 получил AMOLED-экран
Mi Band 4 получил AMOLED-экран
Фото: Techadvisor

Используя преимущества водонепроницаемого корпуса (выдерживает глубину до 50 метров), Xiaomi Mi Band 4 теперь способен отслеживать активность во время заплывов, чего нет ни в одном другом фитнес-браслете, которые стоят гораздо дороже. Mi Band 4 поступит в продажу 16 июня, но Xiaomi пока не подтвердила, когда фитнес-браслет получит глобальный релиз.

Mi Band 4 обладает сменными циферблатами и темами
Mi Band 4 обладает сменными циферблатами и темами
Фото: Techadvisor

Оригинальный Mi Band поступил в продажу летом 2014 года в качестве базового трекера для сна и фитнеса с выдающимся временем автономной работы и предельно доступной ценой. В каждом новом поколении производитель добавлял улучшения: Mi Band 1S получил датчик частоты сердечных сокращений, Mi Band 2 оснастили OLED-экраном с выводом уведомлений, а Mi Band 3 – увеличенный экран с возможностью чтения сообщений, а также более емкую батарею.

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Напомним, что ранее смартфон Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки. Также недавно Xiaomi выпустила 100-ваттную турбо-зарядку.

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Источник: Techadvisor
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