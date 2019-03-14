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Xiaomi пообещала бороться с рекламой в дешевых смартфонах

Китайский производитель отреагировал на массовые жалобы пользователей устройств Xiaomi

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:22
В MIUI 10 катастрофически много рекламных вставок
В MIUI 10 катастрофически много рекламных вставок
Фото: Akket

В прошлом году Xiaomi огорчила пользователей своих смартфонов, что на дешевых мобильных устройствах они будут видеть агрессивное продвижение рекламы в оболочке MIUI и даже в приложениях. После массы жалоб в сторону производителя, руководство приняло решение об реорганизации прошивки MIUI 10 и MIUI 11.

Демонстрация рекламы безумно раздражает пользователей Xiaomi
Демонстрация рекламы безумно раздражает пользователей Xiaomi
Фото: Android Authority

Сейчас разработчики работают над тем, чтобы изменить количество рекламы в программном обеспечении для мобильных устройств, значительно сократив ее количество. Это должно положительно сказаться на пользовательском опыте. Поскольку огромное количество рекламы вызывало панику у владельцев смартфонов – многие думали, что их аппараты заражены вирусом. Также никто не уведомлял потенциальных покупателей о том, что им придется столкнуться с демонстрацией подобного контента.  

Откуда именно пропадет реклама пока что неизвестно, но совершенно точно ее станет "значительно меньше", обещает Xiaomi, а случится это уже в ближайшие несколько недель. Меньше рекламы будет не только в прошивке MIUI 10, но еще и в MIUI 11, релиз которой также ожидается через несколько месяцев.

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Китайский производитель уверяет, что не может обойтись без рекламы, поскольку она окупает выпуск бюджетных аппаратов, которые продаются значительно дешевле своих конкурентов. Впрочем, сейчас в прошивке MIUI 10 рекламных вставок катастрофически много, в связи с чем руководство бренда и решило сократить их количество, а вместе с тем и в будущей операционной системы MIUI 11. Пользователям мобильных устройств бренда такое новшество должно прийтись по душе, ведь чем меньше рекламы, тем приятнее пользоваться смартфоном.

Смотрите также сюжет о новых телефонных аферах, чтобы защитить себя:

Напомним, что ранее мощные смартфоны Xiaomi страдали от "позорного" брака. В то же время Xiaomi подготовила жесткие ограничения владельцам смартфонов.

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Источник: Akket
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