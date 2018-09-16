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Xiaomi предлагает надевать на детей наручники

Особенность гаджета в том, что с ним ребенок не потеряется во время прогулки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:41
Поводок невозможно разрезать или взломать. Фото: Gizchina
Поводок невозможно разрезать или взломать. Фото: Gizchina

У Xiaomi есть огромное количество суббрендов, которые создают для компании самые разнообразные продукты. Есть даже отдельное подразделение, специализирующееся на разработке гаджетов для детей.

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Поводок для ребенка от Xiaomi
Фото: Gizchina

Один из таких суббрендов Xiaomi под названием Shuo Mi Technology выпустил поводок для детей c регулируемым по длине шнуром, стоимостью 6 долларов. Особенность этого гаджета в том, что с ним ребенок не потеряется во время прогулки.

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Поводок для ребенка от Xiaomi
Фото: Gizchina

Поводок, больше похожий на наручники, растягиваются до 2 метров. Поводок выполнен из нержавеющей стали в форме пружины, которую невозможно перерезать, специальная застежка не позволяет ослабить браслет, а сами наручники закрываются на ключик, чтобы чадо не смогло их расстегнуть и освободиться.

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Поводок для ребенка от Xiaomi
Фото: Gizchina

Бренд был основан 11 марта 2015 года, специализируясь на производстве корпусов смартфонов и других аксессуаров, а также различных детских товаров, вроде складных тележек, антибактериальные футболки и многое другое.

Напомним, что ранее лучший смартфон Xiaomi получил Android 9.0, но лишь бета-версию. А новая прошивка Xiaomi разгневала владельцев смартфонов.

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Источник: Gizchina
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