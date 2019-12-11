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Xiaomi представила дешевый Redmi K30 5G с 120-герцовым экраном

Новинка работает на недавно анонсированном 7-нм процессоре Snapdragon 765G

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Redmi K30 5G является самым доступным смартфоном для сетей пятого поколения
Redmi K30 5G является самым доступным смартфоном для сетей пятого поколения
Фото: Akket

Китайский производитель Xiaomi анонсировал Redmi K30 5G. Модель уникальна тем, что является первым в мире смартфоном среднеценового уровня с поддержкой 5G-сетей и частотой развертки экрана в 120 герц. Также это первый смартфон Redmi с предустановленным Android 10 и оболочкой MIUI 11.

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Новинка работает на недавно анонсированном 7-нм процессоре Snapdragon 765G. Буква "G" означает геймерское направление. Новый процессор работает на 10% быстрее своего предшественника 730G. Объем оперативной памяти Redmi K30 составляет 8 ГБ (LPDDR4x), а также файловое хранилище UFS 2.1 объемом 256 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.

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Смартфон оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем (20:9). Фронтальная камера выполнена в виде сдвоенного блока, который интегрирован в продолговатое отверстие в правом верхнем углу дисплея. Задействованы сенсоры с 20 МП и 2 МП. Экран поучил поддержку HDR 10, разрешение Full HD+ (1080x2400 пикселей). Самое главное нововведение Redmi K30 5G – высокочастотный 120-герцовый экран.

Redmi K30 5G
Redmi K30 5G
Фото: Phone Arena

Еще одним заметным нововведением стал 4-сенсорный модуль фотокамеры Sony IMX686 с разрешением 64 мегапикселя, светосилой f/1,89. Вертикальный модуль состоит из 8 МП сверхширокоугольного 120-градусного объектива, 5-мегапиксельного макрообъектива и 2-мегапиксельного датчика глубины резкости. В качестве дополнительных технологий Redmi K30 5G использует алгоритмы обработки изображений, которые доступны смартфонам Xiaomi Mi Note 10. Таким образом получается, что K30 обещает отличное качество снимков в условиях с недостаточным освещением.

Redmi K30 5G
Redmi K30 5G
Фото: Phone Arena

Redmi K30 5G питает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Помимо этого смартфон оснащен медной трубкой для системы охлаждения с испарительной камерой. Также в наличии поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, ИК-порт, NFC, Hi-Res Audio, USB-C, 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатка пальца вынесен на боковую грань устройства, как у Galaxy S10e.

Redmi K30 5G
Redmi K30 5G
Фото: Phone Arena

Для тех стран, в которых поддержку 5G-сетей еще не ввели, компания анонсировала более доступную версию Redmi K30 4G. Основное различие между моделями спряталось в процессоре, LTE-версия работает под управлением 8-нм процессора Snapdragon 730G, которая использовалась в Redmi K20. Также имеется поддержка быстрой зарядки 27 Вт. Помимо этого, вместо 5-мегапиксельного макрообъектива, используется 2-мегапиксельный сенсор. Остальные характеристики идентичны.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 10 с "турбо" процессором. Также недавно Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi, мы составили список поддерживаемых моделей.

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Источник: iguides.ru
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