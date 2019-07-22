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Xiaomi представила самый странный смартфон: фото

Новинка от Xiaomi обладает нестандартным экраном 22.5:9 и ценой в 1880 гривен

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:45
Новинка оказалась даже уже, чем iPhone SE
Новинка оказалась даже уже, чем iPhone SE
Фото: ixbt.com

Компания Xiaomi решила пойти на эксперимент и выпустить предельно дешевый смартфон со самым странным дизайном. Xiaomi решила осторожно проверить, как публика отреагирует на эксперимент. Новинку под названием Xiaomi Qin 2 запустили на собственной краудфандинговой платформе, где в итоге проект получил поддержку пользователей.

Смотрите также в сюжете о том, как с помощью смартфона можно упростить себе жизнь:

Xiaomi Qin 2 обладает самым неповторимым дизайном среди всех смартфонов. Среди конкурентов его выделяет вытянутый экран с нестандартным соотношением сторон 22.5:9 – это самый узкий мобильный аппарат в мире. Сам дисплей обладает диагональю 5,1 дюйма и разрешением 1440 х 576 пикселей.

Xiaomi Qin 2

Благодаря использованию необычного экрана мобилка выглядит очень компактно. Ее габариты составляют 132,6 х 55,4 х 8,6 мм – то есть он даже уже, чем iPhone SE, хотя и чуть выше последнего. Весит он тоже почти ничего – 105 грамм.

Xiaomi Qin 2
Xiaomi Qin 2
Фото: ixbt.com

Ради максимального удешевления производитель пошел на крайние меры и лишил аппарат камеры для селфи. Зато в этом случае экран лишен каких-либо вырезов или отверстий, покрывая почти всю лицевую панель. Новинка работает на Android 9.0 Go, а это значит, что по своему статусу это бюджетник – ценник на момент старта будет составлять всего в 73 доллара (1880 гривен).

Xiaomi Qin 2
Xiaomi Qin 2
Фото: ixbt.com

Xiaomi Qin 2 работает на бюджетной платформе Spreadtrum SC9832E в купе с 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного флэш-накопителя. Стоит также отметить аккумулятор емкостью 2100 мАч, порт USB-C, разъем для наушников, 5 МП фотокамеру, ИК-порт для управления бытовой техникой, а также четыре цвета корпуса: черный, розовый, голубой и красный.

Xiaomi Qin 2
Xiaomi Qin 2
Фото: ixbt.com

Новинка уже поступила в продажу на территории Китая. По всей видимости, выпуск Qin 2 за пределами Поднебесной не планируется.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов для игр. Также ранее мы выбирали ТОП-5 лучших китайских смартфонов.

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Источник: ixbt.com
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