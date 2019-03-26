Xiaomi представила тонкий ноутбук по цене смартфона

Ноутбук от Xiaomi Mi Notebook Air 2019 стоит в два раза дешевле главного конкурента Apple MacBook Air 2018

Ноутбке от Xiaomi позиционируется, как "убийца" MacBook Air Фото: GizmoChina

Xiaomi сегодня представила легкий и тонкий ноутбук Mi Notebook Air 2019. Особенность новинки в том, что она вышла спустя всего 3 месяца после выпуска предыдущей модели, а стоит в два раза дешевле MacBook Air 2018 при почти идентичных характеристиках и схожем размере.

Xiaomi Mi Notebook Air 2019 Фото: GizmoChina

Корпус лэптопа выполнен из алюминия. Работает новинка на основе энергоэффективного процессора Intel Core 8 (Core m3 или Core i5). Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, вместимость флэш-накопителя — 128 Гб или 256 Гб.

Mi Notebook Air 2019 Фото: GizmoChina

Экран имеет размер 12,5" по диагонали и обладает разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Ширина боковых рамок вокруг дисплея составляет всего 5,71 миллиметра. Mi Notebook Air 2019 оснащен клавиатурой с подсветкой, аудиосистемой Harman с двумя динамиками, одним портом USB Type-C, двумя портами USB Type-A и стандартным 3,5-миллиметровым миниджеком.

Mi Notebook Air 2019 Фото: GizmoChina

Габариты составляют 292×202×12,9 мм, вес — всего 1,07 кг. На восполнение запаса энергии с 0 % до 50 % требуется около 35 минут. Предусмотрены два варианта цветового исполнения — серебристый и золотистый.

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Стоимость Mi Notebook Air 2019:

Intel Core m3 128 ГБ – 540 долларов

Intel Core m3 256 ГБ – 600 долларов

Intel Core i5 256 ГБ – 640 долларов

По цене Mi Notebook Air 2019 можно сравнить со многими современными смартфонами, даже с Mi 9 Explorer Edition, новым флагманом самой Xiaomi – в Китае за него просят 595 долларов. В то же время, этот полноценный ноутбук можно приобрести почти вдвое дешевле Samsung Galaxy S10, оцененного в Украине в 24500 гривен.

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Напомним, что ранее Xiaomi в Украине открыла продажи Redmi Note 7. Также мы сообщали, что Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей.

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