Xiaomi разгневала пользователей смартфонов агрессивным "улучшением"

Обновление MIUI увеличило количество показываемой рекламы в несколько раз

Xiaomi теперь навязывает рекламу везде. Фото: Smartprix

Владельцы смартфонов Xiaomi пишут гневные посты в Reddit о возросшем количестве рекламы в графической оболочке MIUI, под управлением которой работают устройства китайской компании.

Пользователь под псевдонимом u/chootingfeng отмечает, что после обновления MIUI до версии 8.9.13 количество демонстрируемой рекламы увеличилось в несколько раз. Более того, она начала демонстрироваться даже в меню настроек самого смартфона. Владелец утверждает, что реклама агрессивно появляется на Xiaomi Mi Max 2 и Xiaomi Mi Note LTE.

Реклама в MIUI Фото: Reddit

Наличие рекламы было и раньше в таких приложениях как Mi Browser, Mi File Manager и Mi Music. За показ рекламы в MIUI отвечает программная платформа MSA. Однако ранее ее демонстрация была сильно ограничена и особо не раздражала владельцев смартфонов.

Скорее всего, производительно счел расширить сферу влияния MSA, включив в нее настройки. Вероятно, демонстрация рекламы окупает заниженную стоимость смартфонов, с чем владельцам придется смириться или перейти на альтернативные версии прошивок. Другие надеются, что вскоре после огромного количества жалоб Xiaomi вернет все как было.

Напомним, что ранее в Windows 10 тоже обнаружили подобную возможность – в бета-версии пользователям показывают рекламу в окнах. А Mozilla будет бороться с агрессивной рекламой в своем браузере Firefox, который взял лучшую идею от Apple.