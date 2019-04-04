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Xiaomi разместит селфи-камеры в неожиданном месте

В патенте Xiaomi объективы двойной фронтальной камеры разнесены по нижним углам смартфона

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Xiaomi придумала иной способ разместить фронтальную фотокамеру
Xiaomi придумала иной способ разместить фронтальную фотокамеру
Фото: Techpowerup

В погоне за технологической модой производители смартфонов поставили себе за цель сделать лицевую сторону мобильных устройств полностью покрытой дисплеем. Однако препятствием в этом направлении является реализация расположения фронтальной фотокамеры. Apple размещает ее в челке, Samsung – в вырезе в дисплее Infinity-O, Vivo – в перископе, а Xiaomi пошли еще дальше.

Всемирная организация интеллектуальной собственности выложила документы, в которых описаны будущие смартфоны китайского производителя. Отличительной чертой мобильных флагманов Xiaomi станет расположение фронтальных камер — они будут перенесены на нижнюю часть корпуса.

Первый вариант патента на расположение селфи-фотокамер
Первый вариант патента на расположение селфи-фотокамер
Фото: LetsGoDigital

В одном из вариантов дизайна предусмотрен вырез, напоминающий "челку" iPhone. В нем установлены две фронтальные камеры. Второй патент описывает иной вариант дизайна — в нем объективы разнесены по нижним углам смартфона.

Второй патент описывает иной вариант дизайна с боковым расположением камер
Второй патент описывает иной вариант дизайна с боковым расположением камер
Фото: LetsGoDigital

При этом наличие патентов не гарантирует, что Xiaomi выпустит смартфоны в подобном дизайне. Не исключено, что компания просто делает "зарисовки" на будущее. Так что стоит ждать более подробной информации от других источников.

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Стоит отметить, что это не первая попытка Xiaomi спрятать фронтальную фотокамеру, чтобы освободить место под полностью бесшовный экран. К примеру, в Mi Mix 2 для минимизации верхнего отступа инженеры расположили селфи-камеру снизу от экрана, а в Mi Mix 3 вовсе реализовали форм-фактор слайдера, который эффектно скрывает "фронталку".

Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:

Напомним, что ранее эксперты предрекали появление смартфонов со 100-мегапиксельными фотокамерами в этом году. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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Источник: LetsGoDigital
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