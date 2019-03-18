Xiaomi создали предельно дешевый смартфон за 100 долларов

Xiaomi выпустили смартфон Redmi 7 на процессоре Snapdragon 632 ценой в 2700 гривен

Redmi 7 оснащен 6,26-дюймовым экраном и каплевидным вырезом Фото: XDA

В то время как на поле битвы топовых смартфонов производители выпускают мобильные устройства ценником более 1000 долларов, в бюджетном сегменте идет борьба за экономию. После того, как Samsung представила "убийцу" Xiaomi стоимостью 210 долларов, китайский производитель представил скандально дешевый смартфон Redmi 7 за 100 долларов.

Redmi 7 Фото: XDA

За 2700 гривен покупатель получит мобильное устройство с 6,26-дюймовым экраном (19:9) и разрешением HD+ (1520 × 720 пикселей). Экран усилен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Заявлен 84-процентный охват цветового пространства NTSC. Сам экран получил каплевидный вырез в верхней части, где установлена фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади располагается двойная камера с датчиками на 12 + 2 МП.

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Кремниевым "сердцем" выступает процессор Snapdragon 632, который состоит из 8 ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объем оперативной памяти варьируется от 2 до 4 Гбайт в зависимости от комплектации, а также разнится вместимость флеш-накопителя: от 16 до 64 ГБ. Есть возможность установки карты microSD.

Цена Redmi 7 составляет от 100 до 150 долларов США Фото: XDA

Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Redmi официально представил новый недорогой смартфон — аппарат Redmi 7 под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 10.

Беспроводные модули связи включают в себя Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС и FM-тюнер. Нашлось место под 3,5 мм миниджек и дактилоскопический сканер. За питание отвечает неслабая аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Габариты составляют 158,65 × 76,43 × 8,47 мм, вес — 180 граммов. Работает новинка на Android 9.0 Pie "из коробки".

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Цена Xiaomi Redmi 7 составляет от 100 до 150 долларов США в зависимости от размера памяти. Продажи начнутся 26 марта.

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Напомним, что ранее Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7. Также мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов в пределах 5 тысяч гривен.

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