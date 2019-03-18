Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi создали предельно дешевый смартфон за 100 долларов

Xiaomi выпустили смартфон Redmi 7 на процессоре Snapdragon 632 ценой в 2700 гривен

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:32
Redmi 7 оснащен 6,26-дюймовым экраном и каплевидным вырезом
Redmi 7 оснащен 6,26-дюймовым экраном и каплевидным вырезом
Фото: XDA

В то время как на поле битвы топовых смартфонов производители выпускают мобильные устройства ценником более 1000 долларов, в бюджетном сегменте идет борьба за экономию. После того, как Samsung представила "убийцу" Xiaomi стоимостью 210 долларов, китайский производитель представил скандально дешевый смартфон Redmi 7 за 100 долларов.

Redmi 7
Redmi 7
Фото: XDA

За 2700 гривен покупатель получит мобильное устройство с 6,26-дюймовым экраном (19:9) и разрешением HD+ (1520 × 720 пикселей). Экран усилен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Заявлен 84-процентный охват цветового пространства NTSC. Сам экран получил каплевидный вырез в верхней части, где установлена фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Сзади располагается двойная камера с датчиками на 12 + 2 МП.

Читайте также
Xiaomi представила скандально дешевый Redmi Note 7 с фотокамерой 48 МП

Кремниевым "сердцем" выступает процессор Snapdragon 632, который состоит из 8 ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Объем оперативной памяти варьируется от 2 до 4 Гбайт в зависимости от комплектации, а также разнится вместимость флеш-накопителя: от 16 до 64 ГБ. Есть возможность установки карты microSD.

Цена Redmi 7 составляет от 100 до 150 долларов США
Цена Redmi 7 составляет от 100 до 150 долларов США
Фото: XDA

Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Redmi официально представил новый недорогой смартфон — аппарат Redmi 7 под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 10.

Беспроводные модули связи включают в себя Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС и FM-тюнер. Нашлось место под 3,5 мм миниджек и дактилоскопический сканер. За питание отвечает неслабая аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Габариты составляют 158,65 × 76,43 × 8,47 мм, вес — 180 граммов. Работает новинка на Android 9.0 Pie "из коробки".

Читайте также
Модные и быстрые: самые главные смартфоны 2019 года

Цена Xiaomi Redmi 7 составляет от 100 до 150 долларов США в зависимости от размера памяти. Продажи начнутся 26 марта.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине получить больничный можно будет со смартфона:

Напомним, что ранее Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7. Также мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов в пределах 5 тысяч гривен

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рассекречена главная особенность Google Pixel 4 XL: фото Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году Google переносит на Android опыт Apple Xiaomi срочно остановила продажи лучшего смартфона Mi 9
цена смартфон android китайский дешевый Xiaomi Gorilla Glass процессор MIUI Android 9.0
Источник: 3dnews
Реклама

Новости партнеров

7 женских имен, которые
7 женских имен, которые "притягивают" счастье
Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
В России умерла известная певица Юлия Началова
В России умерла известная певица Юлия Началова

Популярные статьи

Сегодня, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова
В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Индейка с арахисом на ужин за 25 минут
Индейка с арахисом на ужин за 25 минут