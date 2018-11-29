Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов

В популярном бенчмарке Geekbench засвтился Xiaomi Mi8 SE на Android Q

Xiaomi готовится к раннему обновлению своего модельного ряда на Android Q. Фото: Akket

Android 9.0 еще даже не успел толком обновиться на смартфоны, как Google уже начала разработку следующей системы Android Q. Некоторые производители уже начали тестирование альфа-версии нового Android, в их числе оказалась Xiaomi.

Энтузиасты обнаружили в популярном бенчмарке Geekbench упоминания об Xiaomi Mi8 SE на Android Q. Стоит отметить, что смартфон был выпущен в начале года с Android 8.1 Oreo, а обновление до Android 9.0 Pie он до сих пор не получил.

Упоминания в Geekbench об Xiaomi Mi8 SE на Android Q Фото: Geekbench

По мнению экспертов, Xiaomi пытается таким образом как можно раньше взяться за прошивку на основе Android Q, чтобы в 2019 году выпустить ее на большем количестве смартфонов флагманского ряда.

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Стоит также отметить, что в этом году бета Android P была доступна не только на "пикселях", но и на аппаратах других производителей, в том числе и на Xiaomi Mi Mix 2S.

Напомним, что Android наступает скорая смерть и Google готовит замену. Также Эксперты начали подводить итоги и назвали лучшие смартфоны 2018 года.