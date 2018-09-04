Xiaomi ударит по миру скандально дешевым смартфоном

Китайская компания готовит флагман, цена которого будет скандально низкой даже для Xiaomi

Китайский производитель готов удивить мир новыми ценами на смартфоны. Фото: Mi Global Home

В сентябре 2018 года компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон топового уровня, который будет обладать скандально низкой ценой в 1999 юаней (290 долларов США).

Xiaomi вернет старые цены

Ранее низкая цена на флагманские модели была главной фишкой Xiaomi, и компания всячески старалась удерживать цену в районе 1999 китайских юаней за базовую модель. Но за годы топовые модели выросли в цене до 4000 юаней (580 долларов) из-за роста цен на компоненты. Но теперь Xiaomi решила снова снизить цены, и якобы первая модель по новой старой цене выйдет уже в этом месяце.

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Название модели пока держится в секрете, но по мнению экспертов, Xiaomi готовит расширенную модель Mi 8 с 5G сотовым модулем. Напомним, обычный Xiaomi Mi 8 сейчас оценивается в 395 долларов, тогда как доступная версия Xiaomi Mi 8 SE стоит от 260 долларов. То есть, новинка вполне может вписаться между обычным Mi 8 и дешевым Mi 8 SE.

Напомним, что ранее Xiaomi создали новый суббренд, на основе которого вышел самый дешевый флагман в мире – смартфон Pocophone F1 стоимостью в 285 долларов. А разрекламированный смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оказался обманом.