Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением
Пользователи доступного смартфона Redmi Note 7 получили важный патч для фотокамеры
Поступивший в продажу в прошлом месяце смартфон Redmi Note 7 получил первое обновление, которое не просто исправляет мелкие ошибки, но улучшает его фотокамеру. Прошивка весит 505 МБ и пока доступна для загрузки в Индии, в ближайшее время обновление получат пользователи по всему миру.
Патч добавляет фотокамере режим ночной съемки Super Night Scene Mode. Благодаря ему при плохом освещении фотографии будут качественней. Ранее подобной функцией обладали только топовые смартфоны китайского производителя: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3 и Pocophone F1.
Читайте такжеXiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Вместе с улучшением фотокамеры разработчики исправили несколько ошибок MIUI и повысили ее стабильность.
Смотрите также сюжет о том, кто из звезд ненавидит телефоны и мобильную связь:
Напомним, что ранее Xiaomi пообещала бороться с рекламой в дешевых смартфонах. В то же время Xiaomi подготовила жесткие ограничения владельцам смартфонов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram