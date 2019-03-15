Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением

Пользователи доступного смартфона Redmi Note 7 получили важный патч для фотокамеры

Патч добавляет фотокамере режим Super Night Scene Mode Фото: Mobile-Review

Поступивший в продажу в прошлом месяце смартфон Redmi Note 7 получил первое обновление, которое не просто исправляет мелкие ошибки, но улучшает его фотокамеру. Прошивка весит 505 МБ и пока доступна для загрузки в Индии, в ближайшее время обновление получат пользователи по всему миру.

Прошивка с патчем для камеры

Патч добавляет фотокамере режим ночной съемки Super Night Scene Mode. Благодаря ему при плохом освещении фотографии будут качественней. Ранее подобной функцией обладали только топовые смартфоны китайского производителя: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 3 и Pocophone F1.

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Вместе с улучшением фотокамеры разработчики исправили несколько ошибок MIUI и повысили ее стабильность.

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Напомним, что ранее Xiaomi пообещала бороться с рекламой в дешевых смартфонах. В то же время Xiaomi подготовила жесткие ограничения владельцам смартфонов.

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