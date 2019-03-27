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Xiaomi выпустила 100-ваттную турбо-зарядку: видео

Новейшая технология ускоренной зарядки получила название Super Charge Turbo

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:29
Технические особенности Super Charge Turbo будут раскрыты позднее в этом году
Технические особенности Super Charge Turbo будут раскрыты позднее в этом году
Фото: Gizchina

Xiaomi официально представила миру новейшую технологию Super Charge Turbo, которая позволяет заряжать любые мобильные устройства за считанные минуты. Мощность 100-ваттного адаптера устройства такова, что он позволяет полностью зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч всего за 17 минут. К примеру, существующий рекордсмен от другого китайского производителя OPPO способен зарядить аккумулятор емкостью 3700 мАч лишь на 65% за такое же время.

К сожалению, технические особенности Xiaomi не раскрыли, оставив это на официальную презентацию адаптера с технологией Super Charge Turbo, которая состоится позднее в этом году. Однако глава компании намекнул, что познакомиться со сверхбыстрой зарядкой можно будет в линейке Redmi уже этой весной.

Смотрите также в сюжете о том, как аккумулятор от мопеда едва не уничтожил жилой дом:

Напомним, что вчера Xiaomi представила тонкий ноутбук по цене смартфона. Также Xiaomi в Украине начала продажи смартфона Redmi Note 7.

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Источник: Gizchina
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