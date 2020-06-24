Xiaomi выпустила лучший дешевый смартфон 2020 года

Xiaomi Redmi 9 получил мощный аккумулятор, квадрокамеру, процессор Helio G80 и все это по цене около 3000 грн

Утром китайская компания Xiaomi провела мировую премьеру долгожданной модели Redmi 9. Новинка, по словам компании, является самым лучшим смартфоном в бюджетном сегменте на 2020 год, так как воплощает в себе самую высокую производительность при минимальной цене, сообщает Gadgets.

Xiaomi Redmi 9 получил процессор Helio G80 построенный на 12-нанометровом техпроцессе и аккумулятор емкостью 5020 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. Смартфон несет на борту чип NFC, инфракрасный порт, стандартный 3,5-мм порт для наушников, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi ac. Сканер отпечатков пальцев остался и находится на привычном для моделей Redmi месте – на тыльной стороне корпуса.

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Разрешение основной квадрокамеры составляет 13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП, а фронтальной – 8 Мп. Последняя интегрирована в каплеобразном вырезе на передней панели. Размер экрана составляет 6,53 дюйма с матрицей IPS и разрешением Full HD+. Корпус новинки изготовлен из пластика, а спереди установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Xiaomi Redmi 9 работает из коробки под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Компания на презентации пообещала, что ровно через месяц после старта продаж смартфона будет выпущена стабильная прошивка MIUI 12.

Xiaomi Redmi 9 Фото: ixbt.com

Xiaomi Redmi 9 для Европы (глобальная версия) оснащен скромно: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Для китайского рынка новинка идет с более привлекательным оснащением – до 6/128 ГБ. При этом стоит такая конфигурация 170 долларов. Версии 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оценены в 115 долларов и 140 долларов соответственно.

Новинка уже доступна для предварительного заказа. Оформить заявку можно до 29 июня 2020 года. На следующий день смартфон поступит в продажу в расцветках Carbon Black, Neon Blue, Mordecin и Lost Root Powder.

Xiaomi Redmi 9 Фото: ixbt.com

Напомним, что ранее первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд. В то же время обещалось, что смартфоны Xiaomi получат сверхбыструю зарядку, способную подзарядить аккумулятор за 30 минут.

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