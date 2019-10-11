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Xiaomi выпустила MIUI 11: какие смартфоны получают обновление

Обновление MIUI 11 доступно с сегодняшнего дня, но до Украины доберется через пару недель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Xiaomi планирует обновить до MIUI 11 около 50 смартфонов
Xiaomi планирует обновить до MIUI 11 около 50 смартфонов
Фото: Unsplash

Долгожданная прошивка MIUI 11 наконец-то получила статус релизной и начала "прилетать" для смартфонов Xiaomi. Обновление будет выходить постепенно, начиная с топовых моделей, для которых доступна с сегодняшнего дня, и плавно доберется до бюджетных устройств к началу 2020 года. В общей сложности Xiaomi планирует обновить около 50 смартфонов.

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В настоящее время MIUI 11 доступна для следующих моделей смартфонов:

  • Mi 9 SE
  • Mi MIX 2
  • Mi MIX 2S
  • Mi 8
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi 7
  • Redmi K20

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Одним из главных нововведений MIUI 11 станет полностью переработанный дизайн системных иконок — они будут выполнены в едином стиле, основанным на концепции Material Design, появление полноценной темной темы, улучшенный экран блокировки, значительное улучшение качества фотографий за счет ИИ, прирост во времени автономной работы, а также ряд новых функций и возможностей, которых до этого самого момента в смартфонах Xiaomi никогда не было.

Скриншоты интерфейса MIUI 11
Скриншоты интерфейса MIUI 11
Фото: Лайфхакер

Правда, прошивка пока доступна для рынка Китая, но через пару недель доберется и до европейских стран, включая Украину.

Напомним, что ранее в Украине представили смартфон Redmi Note 8 Pro с 64 МП фотокамерой, цена которого приятно удивляет. Также недавно Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi, мы составили список поддерживаемых моделей.

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Источник: iguides.ru
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