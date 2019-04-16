Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi выпустила необычный гаджет

Представленное устройство MIJIA Bicycle Pump внешне напоминает располневший iPod

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
MIJIA Bicycle Pump способен накачать пять автомобильных шин
MIJIA Bicycle Pump способен накачать пять автомобильных шин
Фото: GizmoChina

Китайский производитель Xiaomi, который зарекомендовал себя на рынке смартфонов, неожиданно выпустил необычный гаджет. Новинка, созданная специалистами Xiaomi совместно с командой суббренда MIJIA, представляет собой карманный насос для велосипедных шин, под названием MIJIA Bicycle Pump.

Устройство, внешне напоминающее располневший iPod, работает от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2000 мАч, обладает системой контроля давления в шинах, информация о котором выводится на ЖК дисплей. Мощности насоса достаточно для подкачки не только велосипедных, но и автомобильных шин – одного заряда должно хватит на 5 подкачек шин 215/60 R17.  

Читайте также
Xiaomi создали Android-приставку за 28 долларов

Новый насос отличается компактными размерами — 124 ×71 × 45,3 мм, поэтому не составит особых проблем захватить его собой в поездку на велосипеде или другом виде транспорта. Рекомендуемая стоимость MIJIA Bicycle Pump – 30 долларов (800 гривен), но дата начала продаж пока не раскрывается.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядят различные гаджеты для домашних животных:

Напомним, что ранее Xiaomi создали предельно дешевый смартфон за 100 долларов. Также мы сообщали, что фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов Xiaomi готовит дешевый флагман: опубликованы секретные фото Xiaomi готовит уникальные камеры для селфи
велосипед гаджеты устройство Xiaomi
Источник: GizmoChina
Реклама

Новости партнеров

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 07:26Техно

Удар молнии сопровождается необъяснимым для науки феноменом

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

Жесткие разборки и синяки: результаты свидания Холостяка с Олей и Наташей

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

Новости партнеров

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком
Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание
10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума
10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума