Xiaomi выпустила необычный гаджет

Представленное устройство MIJIA Bicycle Pump внешне напоминает располневший iPod

MIJIA Bicycle Pump способен накачать пять автомобильных шин Фото: GizmoChina

Китайский производитель Xiaomi, который зарекомендовал себя на рынке смартфонов, неожиданно выпустил необычный гаджет. Новинка, созданная специалистами Xiaomi совместно с командой суббренда MIJIA, представляет собой карманный насос для велосипедных шин, под названием MIJIA Bicycle Pump.

Устройство, внешне напоминающее располневший iPod, работает от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2000 мАч, обладает системой контроля давления в шинах, информация о котором выводится на ЖК дисплей. Мощности насоса достаточно для подкачки не только велосипедных, но и автомобильных шин – одного заряда должно хватит на 5 подкачек шин 215/60 R17.

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Новый насос отличается компактными размерами — 124 ×71 × 45,3 мм, поэтому не составит особых проблем захватить его собой в поездку на велосипеде или другом виде транспорта. Рекомендуемая стоимость MIJIA Bicycle Pump – 30 долларов (800 гривен), но дата начала продаж пока не раскрывается.

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