Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире: фото

Китайский производитель анонсировал свой флагман по скандальной цене

Xiaomi Mi 9 предлагают по цене 445 долларов Фото: Techpowerup

Утром в Китае на специальном мероприятии компании Xiaomi был анонсирован новый флагман от китайского производителя – Xiaomi Mi 9. Это не стало неожиданностью, ведь разного утечки давно раскрыли как технические характеристики, так и его возможности задолго до официального анонса, так что теперь просто подведем итоги и остановимся на ключевых особенностях новинки.

Экран

Xiaomi Mi 9 Фото: Android Police

Xiaomi заявляет, что соотношение 6,39-дюймового экрана к корпусу Mi 9 составляет 90,7%. В Mi 8 оно составляло 83,66%, в Apple iPhone XS Max — 84,29%. Чем выше число, тем больше места на передней панели устройства занимает дисплей. AMOLED-экран поможет сильно сэкономить батарею благодаря функции "темного режима".

Нижняя рамка у новинки на 40% тоньше, чем у Mi 8. 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей Gorilla Glass 6 произведен Samsung, его разрешение составляет 1080 x 2220 пикселекй (FHD+), яркость — до 600 нит (у iPhone XS Max — 625 нит). В экран вмонтирован сканер отпечатков пальцев, который работает на 25% быстрее предыдущего поколения.

Производительность

Xiaomi Mi 9 Фото: Android Police

Флагман работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 855, являющаяся на текущий момент самой мощной, а Xiaomi Mi 9 вовсе занимает лидерскую позицию в рейтинге AnTuTu с результатом в 387 851 балл. Дополнительно заявлена поддержка фирменной технологии Game Turbo, повышающая производительность GPU Adreno 640 в играх на 20%.

График возможностей Snapdragon 855 Фото: CNET

Xiaomi Mi 9 будет предлагаться в вариантах памяти 6 + 128 ГБ и 8 + 128 ГБ. Топовый Mi 9 Explorer Edition получит прозрачную заднюю панель, самый большой объем памяти 12 + 512 ГБ и улучшенную камеру в качестве "бонуса".

Фотокамера

Xiaomi Mi 9 получил 48-мегапиксельный модуль Sony IMX586 Фото: ITC

Xiaomi Mi 9 получил самую лучшую камеру среди всех моделей китайского производителя. Модель обладает тройным 48-мегапиксельным модулем Sony IMX586, который помог мобильному аппарату возглавить рейтинг DxOMark по качеству видео – аппарат получил 107 баллов за съемку фото, 99 баллов за видео. Поддерживается съемка 960 кадров в секунду.

Фронтальная камера представлена одним 20-мегапиксельныйм модулем (F/2.0, 0,9 мкм) и способна распознавать пользователей по лицам благодаря алгоритмам ИИ.

Автономная работа

Емкость батареи Xiaomi Mi 9 составила 3300 мАч, что немного меньше, чем у предшественника Mi 8 с 3400 мАч. Однако благодаря более энергоэффективному процессору, время автономной работы будет на прежнем уровне.

Из дополнительных опций представлена фирменная быстрая зарядка Charge Turbo мощностью до 27 Вт через разъем USB-C – полная зарядка АКБ займет всего 60 минут. Также представлена технология 20-ваттной беспроводной зарядки.

Дизайн

Xiaomi Mi 9 по дизайну задней крышки похож на Honor V20 Фото: ITC

Цветовых исполнений у Xiaomi Mi 9 три: обычное черное (Piano Black) и два градиентных – Lavender Violet и Ocean Blue, как у Honor V20. Также будет специальное прозрачное издание Transparent edition с бутафорской панелью, которая выглядит, словно это аппаратные внутренности смартфона.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с прозрачной крышкой Фото: Android Police

Дополнительные возможности

Xiaomi Mi 9, вопреки ожиданиями, не получил 5G модема. Вероятно, он появится в специальном издании смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. Зато, вдобавок к стандартному набору датчиков и беспроводных интерфейсов, у Xiaomi Mi 9 есть ИК-порт, улучшенный двухдиапазонный приемник GPS и модуль NFC нового поколения NXP SN100T.

Озвучены цены различных версий Xiaomi Mi 9:

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти —$445;

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти —$490;

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — $595.

Вместе с топовыми моделями был анонсирован бюджетный вариант Xiaomi Mi 9 SE, с чуть меньшим экраном на 5,97 дюймов, более слабым процессором Snapdragon 712, а также основной камерой 48 + 8 + 13 МП – все это по цене 300 долларов.

Напомним, что на днях в Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции. А недавно Xiaomi уличили во лжи со смартфоном Redmi Note 7.

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