Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro можно будет купить уже с 1 июня, а базовый K20 — с 6 июня

Внешне Redmi K20 и Redmi K20 Pro ничем не отличаются Фото: CNET

Xiaomi официально представила миру Redmi K20 Pro и его более доступную версию Redmi K20. На момент утечки это были самые ожидаемые смартфоны компании, поскольку глава Xiaomi раскрыл тайну их кровожадного названия – "Killer 20", что по маркетинговой задумке означало "убийца флагманов".

Смотрите также в сюжете о том как огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Внешне Redmi K20 и Redmi K20 Pro практически не отличаются. По факту отличаются они лишь разными моделями процессоров, Snapdragon 730 у младшего аппарата против Snapdragon 855 у старшего, а также объемом памяти и скоростью быстрой зарядки: младшая модель поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, а старшая — 27 Вт.

Xiaomi Redmi K20 Фото: ExxonMobil

Оба смартфона получили AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19.5:9. Он занимает 91,9% площади фронтальной панели и поддерживает технологию DC Dimming, которая устраняет мерцание при небольшой яркости и снижает нагрузку на глаза пользователей. Поскольку фронтальная камера здесь выдвижная, то рамки вокруг дисплея минимальные: толщина верхней — 1,85 мм, боковых — 2,11 мм, а нижней — 3,8 мм.

Корпус смартфонов Redmi K20 — рамка из алюминиевого сплава серии 7000 Фото: Android Authority

Говоря о выдвижной селфи-камере, она выезжает из корпуса всего за 0,8 секунды, а сам механизм рассчитан на 300 тысяч циклов открытия/закрытия. Если пользоваться этой камерой по 100 раз в день, такого запаса прочности хватит более чем на 8 лет. Основой фронтальной камеры служит сенсор разрешением 20 мегапикселей, дополненный объективом с диафрагмой F/2,0.

Redmi K20 Pro выдает 390 тысяч баллов в AnTuTu Фото: Android Authority

Основная камера состоит из трех модулей c сенсором Sony IMX586 разрешением 48 Мп с объективом c диафрагмой F/1,75. Один из вспомогательных модулей базируется на сенсоре разрешением 13 МП, соединенном с широкоугольным объективом с диафрагмой F/2,4, а второй — на сенсоре разрешением 8 МП с телеобъективом с диафрагмой F/2,4 — отвечает за 2-кратный оптический зум без потери качества и эффект боке. Увы, системы оптической стабилизации изображения здесь нет.

Читайте также Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки

Смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro поддерживают фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, повышающую производительность и энергоэффективность графического чипа в играх. Кроме того, в рамках презентации было объявлено, что старшая модель Redmi K20 Pro в бенчмарке AnTuTu набирает 390 тысяч баллов, что превосходит результат основного флагмана Xiaomi Mi 9, и является рекордным на 2019 год. Емкость аккумуляторной батареи смартфонов — 4000 мАч.

Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижными фотокамерами Фото: Overclockers

Еще одна особенность Redmi K20 и Redmi K20 Pro — технология, которая по своей сути аналогичная Link Turbo, встречающаяся в последних смартфонах Huawei. Ее суть в повышении скорости загрузки данных и сокращении задержек путем одновременного задействования обоих каналов связи (LTE и Wi-Fi) благодаря специальным алгоритмам на ИИ.

Корпус смартфонов Redmi K20 — рамка из алюминиевого сплава серии 7000 и изогнутое стекло стекло Gorilla Glass 5 по обеим сторонам. Xiaomi не наделяет свои смартфоны полноценной защитой от попадания пыли и влаги, поэтому окунать в воду, как iPhone и Samsung Galaxy, нельзя. Габариты и масса новинки — 156,7 х 74,3 х 8,8 мм и 191 грамм.

Фронтальная фотокамера Redmi K20 Pro выдвигается за 0,8 секунды Фото: Android Police

Из коробки смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro работают под управлением MIUI 10 на базе Android 9 Pie. Оба предлагаются в трех цветовых вариантах: черном, а также градиентных синем и красном. Кроме того, Redmi K20 Pro выйдет в специальном ограниченном издании Marvel’s Avengers Edition, которое точно будет выделяться тематическим оформлением. Redmi K20 Pro в Китае можно будет купить с 1 июня, а базовый K20 — с 6 июня.

Стоимость Redmi K20:

6+64 ГБ — 289 долларов

6+128 ГБ —300 долларов

Стоимость Redmi K20 Pro:

6+64 ГБ — 360 долларов

6+128 ГБ — 375 долларов

8+128 ГБ — 405 долларов

8+256 ГБ — 435 долларов

Напомним, что ранее Xiaomi готовили уникальные камеры для селфи. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram