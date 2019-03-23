Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

Китайский производитель выпустил оболочку для Android под названием Mint Launcher

Размер лаунчера составляет всего 9,7 МБ Фото: Android Central

Смартфоны под брендом Xiaomi и Redmi, как правило, выходят с графической оболочкой MIUI, которая вскоре получит 11-ю версию. Однако не всем пользователям по нраву подход китайского производителя к оформлению графического интерфейса. Специально для тех, кто просил новизны, Xiaomi выпустила новую оболочку под названием Mint Launcher ("мятная оболочка").

По словам китайского производителя, Mint Launcher характеризуется высокой скоростью и плавностью работы, минимальным количеством необходимых функций и упрощенной графикой. Первые отзывы говорят, что новинка очень похожа на POCO Launcher – отдельная оболочка для смартфонов Pocophone F1.

Mint Launcher

Mint Launcher получил большую кнопку очистки кэша на главном экране, свою базу иконок и тем, а также возможность устанавливать сторонние наборы иконок, быстрый поиск и другое. У программы есть визуальное сходство и с родным MIUI, и с "чистым" Android.

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Размер лаунчера составляет всего 9,7 МБ. Однако поддерживает всего пару моделей смартфонов: Pocophone F1 и Xiaomi Mi 9. В будущем библиотека смартфонов, на которые будет разрешено устанавливать "мятный лаунчер", будет расширена.

Mint Launcher

Напомним, что после выхода народного флагмана Pocophone F1 компания выпустила POCO Launcher, который предлагает пользователям чистый домашний экран, удобный поиск, простое управление приложениями, настраиваемые иконки и прочие возможности. Большинство наработок этой оболочки перекочевало в Mint Launcher.

Смотрите в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Напомним, что ранее Xiaomi выпустили агрессивный смартфон для геймеров. Также мы давали советы по тому, как установить Android 10 уже сейчас.

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