"Я облажался": Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows

Билл Гейтс сожалеет о том, что антимонопольные разбирательства отвлекли Microsoft от мобильного рынка

Вместо Android мир бы пользовался Windows Phone Фото: The Verge

Во время интервью на конференции Dealbook Билл Гейтс высказался о том, почему Windows Phone потерпел неудачу, а Android вышел в лидеры. По мнению основателя корпорации Microsoft, ему не удалось сделать удачную операционную систему, потому что он был лично занят антимонопольными разбирательствами, сообщает CNBC.

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Билл Гейтс убежден, что одной из главных причин, по которой Microsoft опоздала на мобильную гонку, была антимонопольная проверка со стороны Министерства юстиции США, что также заставило его уйти в отставку раньше. Он намекнул на нынешнюю волну регуляторных проверок и на то, как они могут отвлекать компании, которые желают создать что-то полезное и массовое для потребителей.

"Без сомнений, антимонопольный иск нанес ущерб Microsoft. Из-за него мы отвлеклись от мобильного рынка. Вместо Android мир бы пользовался Windows Phone. Мы были очень близки, но меня слишком это отвлекало. Я облажался потому, что отвлекся. Никому такого не пожелаю", – прокомментировал Билл Гейтс.

До начала антимонопольных разбирательств, Microsoft собиралась заключить важную сделку с Motorola и портировать Windows Mobile на эти смартфоны. Однако отвлеклась, а производитель смартфонов в 2009 переключился на Android и выпустил успешную линейку мобильных устройств Droid.

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"Сегодня никто даже и не вспомнит, что существовала мобильная операционная система Windows Mobile. Мы проиграли", – отметил Билл Гейтс.

По мнению бывших сотрудников Microsoft и экспертов, компания пыталась воспроизвести традиционную модель лицензирования Windows, которая хорошо работала для настольных компьютеров, но была крайне неадекватной для мобильных устройств. Эта громоздкая система просто оттолкнула разработчиков приложений и партнеров по аппаратному обеспечению, что в конечном итоге усложнило судьбу Windows Phone.

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Однако успешные люди отличаются тем, что учатся на своих ошибках. И это поражение стало для Билла Гейтса уроком. Компания оправилась после "шока" и смогла приспособиться к миру, в котором доминируют Android и iOS. В дальнейшем Microsoft сосредоточилась на облачных сервисах, производительном программном обеспечении, полном пересмотре версий Windows, а также на создании семейства перспективных аппаратных средств Surface.

Напомним, что ранее Microsoft показала Windows 10X без "Пуска" и плиток. Также после отказа от Windows Phone Microsoft возвращается на мобильный рынок вместе со смартфоном раскладушкой на Android.

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