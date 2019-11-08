YouTube представил новый дизайн главной страницы: что изменилось

Новую домашнюю страницу YouTube можно увидеть только в компьютерной версии сайта

В YouTube увеличились эскизы видео Фото: Unsplash

Большинство людей сопротивляются переменам, но Google добавляет новшества настолько плавно и аккуратно, чтобы не вызвать общественный резонанс. В прошлом году Google внедрила в YouTube новый плеер так, что этого почти никто не заметил. Сегодня утром 8 ноября многие пользователи YouTube могли обратить внимание на то, что дизайн главной страницы получил новый дизайн в десктопной версии. Об этом сообщается на официальном блоге YouTube.

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YouTube сейчас находится в процессе развертывания переработанной версии своей домашней страницы для мобильных устройств и настольных компьютеров. Новый внешний вид призван "помочь найти следующее отличное видео для просмотра" и включает в себя ряд тонких изменений.

В первую очередь в YouTube увеличились эскизы видео и добавлена функция предпросмотра в более высоком разрешении. Поскольку эскизы увеличились в размерах, то количество рекомендуемых видео в одной строке уменьшилось – вместо пяти их стало четыре. Также было расширено количество символов в названии видеороликов, чтобы пользователи могли получить как можно больше информации о контенте.

YouTube

Чтобы находить ролики любимых авторов было проще, на главной странице YouTube под каждым видео отныне показываются значки каналов. Авторам это позволит привлечь внимание зрителей.

Изменениям подверглась функция очереди просмотра. Google услышала просьбы пользователей и интегрировала возможность добавлять видео в очередь, не прерывая воспроизведение текущего ролика. Однако после закрытия браузера очередь будет очищена. Чтобы сохранить понравившиеся ролики навсегда, нужно будет добавить их в плейлист "Смотреть позже".

Новая функция YouTube добавления видеороликов в очередь

Появилась полезная функция скрытия рекомендаций с определенных каналов. Если вы не хотите видеть на главной странице контент определенного автора, нажмите на значок меню в виде трех точек под роликом и выберите "Не рекомендовать видео с этого канала".

В ближайшее время в YouTube появится и еще одна функция: тематические подборки контента на главной странице и в разделе "Следующее". На компьютерах и планшетах она пока недоступна, но ею уже можно пользоваться в приложении для Android.

Скрытие рекомендованных видео в YouTube

Также стоит отметить, что не все пользователи могут видеть новый дизайн YouTube. В первую очередь его увидели пользователи подписки Premium, а позднее смогут оценить все посетители видеохостинга. Обновление будет выкатываться постепенно, потому если домашняя страница у вас не обновлена, то стоит немного подождать – новый дизайн появится со дня на день.

Напомним, что ранее Google закрыла важный проект на YouTube. В то же время недавно YouTube устроил массовое уничтожение видео.

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