YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

YouTube запрещает публикации видеороликов с дискриминацией, шовинизмом, расизмом и пропагандой лженауки

Последуют массовые блокировки YouTube-каналов Фото: Pixabay

YouTube официально заявил, что проводит массовое удаление видео, в которых пропагандируют экстремистские взгляды, призывы к насилию, расизм, в частности пропагандой "превосходства белых", а также шовинизм и дискриминацию по сексуальной ориентации или половой принадлежности. Новые правила также касаются загружаемых видеороликов. Новая политика — это попытка избавиться от контента, который вызывает ненависть по отношению к кому-либо в YouTube, сообщает CNET.

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"Пограничный" контент также подвергнется жесткой цензуре. Это видео, которые не нарушают прямо, но заигрывают с правилами платформы. Ограничения коснутся видео с конспирологическими теориями и дезинформацией – Google не будет удалять спорный контент, но понизит выдачу рекомендаций таких видео. К примеру, видеохостинг не будет продвигать видео с рекламой гомеопатических лекарств или видео "сторонников общества плоской Земли".

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Последуют и массовые блокировки YouTube-каналов, но администрация не уточнила, какие конкретно паблики будут забанены.

Новая политика дискриминационных видео будет распространяться на такие платформы, как YouTube, Facebook и Twitter, которые подвергаются тщательному анализу на предмет их способности контролировать контент на своих платформах. Facebook в марте объявил, что запрещает белый националистический и сепаратистский контент.

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Отмечается, что видеосервис еще в 2017 году ввел жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, включающие ограничение рекомендаций и комментариев. Однако слабо их блокировал, если видеоролики набирали много просмотров. Отныне к подобному контенту будет более жесткое и безжалостное отношение.

Напомним, что ранее Google заявила об уничтожении браузера Internet Explorer. Также появилась информация о том, что Google откажется от Chrome на Android.

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