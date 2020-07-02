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YouTube вводит 15-секундные видео для противостояния TikTok

Сегодня, 14:05

Новая функция от Google доступна ограниченному числу пользователей Android и iOS

YouTube безусловно выдающаяся платформа для традиционного обмена видео. Но к 2020 году отношение к контенту у пользователей кардинально поменялось, поскольку успех видео в одном стиле не гарантирует аналогичных результатов в другом. Несмотря на гигантскую базу пользователей и надежную маркетинговую машину, YouTube крайне недоволен тем, что позволяет TikTok забирать львиную долю рынка короткометражных видео. Поэтому видеохостинг намерен противостоять китайскому сервису.

Google на этой неделе объявил, что тестирует новую функцию для создания и обработки короткометражных 15-секундных видео. Доступ к новой функции открыт небольшому числу пользователей YouTube – у них появилась опция "создать новое видео" в мобильной версии. Достаточно нажать или удерживать кнопку записи, чтобы сделать короткий клип.

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Экспериментальная функция доступна небольшой группе пользователей на платформах Android и iOS. YouTube будет собирать отзывы по мере продвижения пилотного проекта. Если все пойдет хорошо, функция будет доступной для всех.

Экспериментальная функция может появиться для всех пользователей YouTube
Экспериментальная функция может появиться для всех пользователей YouTube
Фото: TechSpot

После исчезновения сервиса коротких видеороликов Vine в 2016 году многие думали, что подобная идея больше не возродится. Однако, как показал TikTok, а за ним Instagram и Snapchat, идею нужно было просто грамотно развить и добавить в нее новые возможности для творчества.

Напомним, что ранее YouTube испортил качество видеороликов в Европе. Также в начале 2020 года YouTube ужесточил правила публикации видео, которые ударили по карману блогеров.

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Источник: 9to5google
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