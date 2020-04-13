Юпитер и Сатурн показали на небе Марса: фото

Юпитер с ночного марсианского неба выглядит гораздо крупнее, чем с Земли

Космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ESA) кружит над Красной планетой уже 17 лет. Одним из его полезных инструментов является камера визуального мониторинга, которую агентство называет "веб-камерой Марса". Ее главным предназначением является изучение поверхности Красной планеты в очень высоком разрешении. Но иногда ее поворачивают на 180 градусов, чтобы посмотреть в космос.

Последние несколько месяцев прибор как раз был повернут в небо, чтобы провести некоторые геометрические калибровочные наблюдения. "Команда пытается получить больше изображений неба, чтобы равномерно откалибровать фотосенсор", – прокомментировали в ESA.

Однако поворот камеры совпал с перспективным сближением Юпитера и Сатурна, которые оказалось возможным наблюдать с орбиты Марса. Агентство объединило снимки, сделанные 21 марта и 25 марта, для создания анимации обзора планет с борта космического корабля. Изображения также показывают, что Юпитер движется быстрее, чем Сатурн, из-за его более близкого положения к Марсу и космическому кораблю. К тому же Юпитер с ночного марсианского неба выглядит гораздо крупнее по размерам, чем с Земли.

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