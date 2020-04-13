Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юпитер и Сатурн показали на небе Марса: фото

Юпитер с ночного марсианского неба выглядит гораздо крупнее, чем с Земли

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:01

Космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ESA) кружит над Красной планетой уже 17 лет. Одним из его полезных инструментов является камера визуального мониторинга, которую агентство называет "веб-камерой Марса". Ее главным предназначением является изучение поверхности Красной планеты в очень высоком разрешении. Но иногда ее поворачивают на 180 градусов, чтобы посмотреть в космос.

Последние несколько месяцев прибор как раз был повернут в небо, чтобы провести некоторые геометрические калибровочные наблюдения. "Команда пытается получить больше изображений неба, чтобы равномерно откалибровать фотосенсор", – прокомментировали в ESA.

Однако поворот камеры совпал с перспективным сближением Юпитера и Сатурна, которые оказалось возможным наблюдать с орбиты Марса. Агентство объединило снимки, сделанные 21 марта и 25 марта, для создания анимации обзора планет с борта космического корабля. Изображения также показывают, что Юпитер движется быстрее, чем Сатурн, из-за его более близкого положения к Марсу и космическому кораблю. К тому же Юпитер с ночного марсианского неба выглядит гораздо крупнее по размерам, чем с Земли.

Смотрите также в сюжете о том, кто будет первым человеком на Марсе:

Напомним, что ранее комета-пришелец начала разрушаться. Также ученые увидели жуткие процессы в гигантской черной дыре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
космос сатурн орбита Юпитер ESA Марс
Источник: space.com
Реклама

Новости партнеров

89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом

Популярные статьи

Вчера, 12:49Food

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

Вчера, 12:14Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:48Events

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 11:40Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 10:13Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 09:08Fun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

Вчера, 08:00Fun

12 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 07:01Food

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 05:00Food

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Вчера, 01:08Fun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

11 апреляFun

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и коротких смс

11 апреляFun

Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

11 апреляFood

Cалаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов с майонезом

10 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

10 апреляFun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

10 апреляFood

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
П'яний Прилучний побив і вигнав з дому дружину з дітьми
П'яний Прилучний побив і вигнав з дому дружину з дітьми
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Дівчинка виросла: як змінилася
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
Ветлицкая рассказала о мучениях во время
Ветлицкая рассказала о мучениях во время "коронавируса"
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
«Красота неземная»: Лариса Гузеева показала свое архивное фото
«Красота неземная»: Лариса Гузеева показала свое архивное фото
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы