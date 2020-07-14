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Южный полюс Земли смотрит в громадную структуру во Вселенной

Сегодня, 15:36

Объект получил название Стена Южного полюса и находится сразу за сверхскоплением Ланиакея

Астрономы недавно сделали удивительное открытие в небе Южного полушария Земли. Анализ данных, собранных телескопами по всему миру, показал, что за сверхскоплением Ланиакея находится огромных размеров структура, получившая название Стена Южного полюса. Размеры ее настолько огромны, что она может посоперничать с Великой стеной Слоуна – третьим крупнейшим сверхскоплением галактик, известным во Вселенной. Об этом сообщает N+1, ссылаясь на Astrophysical Journal.

Открытие совершила группа астрономов во главе с ученым Даниэлем Помарэдом из Университета Париж-Сакле. Самая плотная часть Стены Южного полюса лежит в направлении Южного полюса Земли — в честь чего она и получила такое название. Структура находится сразу за сверхскоплением Ланиакея и занимает на эклиптике около 200 градусов дуги. Находится этот исполинских размеров объект на расстоянии в 500 миллионов световых лет от Млечного пути.

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Авторы открытия не до конца уверены, что смогли увидеть структуру полностью, так как обнаружить ее удалось только по гравитационному влиянию, которое она оказывает на скорости движения галактик, изученных астрономами. Прямые наблюдения объекта затруднены: он находится в области неба, которая до конца не исследована инструментами, поскольку частично скрыта рукавами нашей собственной галактики. Так как объект образовался в молодой Вселенной, ученые надеются с его помощью изучить роль темной энергии в эволюции сверхскоплений.

Стена Южного полюса
Стена Южного полюса
Фото: The Astrophysical Journal

40 лет назад наблюдения показали, что галактики во Вселенной существуют не автономно, а объединены в более крупные структуры, которые вытягиваются в так называемые космические нити. Это подтвердилось наблюдениями в XXI веке. Млечный путь вместе с галактикой Андромеды, галактикой Треугольника и их спутниками входят в состав Местной группы, а та, в свою очередь, в сверхскопление Девы, которое притягивается к гравитационной аномалии в центре Ланиакеи под названием Великий аттрактор. Даже сам Великий аттрактор притягивается намного более массивным сверхскопленим Шепли.

Напомним, что ранее ученые дали ответ, насколько холодно в космосе. Также ученые рассказали о том, где находится конец Вселенной.

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Источник: N+1
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