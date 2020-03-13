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За 5 дней Цитус продал партию смартфонов realme

Цитрус сообщил о результатах первых продаж: realme стал брендом №1 в портфеле компании, опередив Samsung и Xiaomi

Свершилось! Ожидаемый в Украине бренд realme стремительно ворвался на рынок страны.

Буквально сразу же после старта продаж в Цитрус, произошел невероятный рост продаж по данному бренду. Потому, что realme — это бомба! И не простая. Первый комментарий перед началом презентационной трансляции оставил обладатель realme Х: "Це, б#@$ь, бомба! Рве конкурентів на тряпки!"

И это не просто слова! Потребители действительно высоко оценили продукцию бренда — беспроигрышное сочетание высокой производительности, новейших технологий, стильного дизайна и суперцены. Первая неделя продаж показала, что realme количествено опередил Apple, Samsung и Xiaomi, став брендом №1 в портфеле компании. А модель realme 5 pro с промоценой 4999 грн стала № 1 в рейтинге продаж смартфонов. Первая партия телефонов была распродана всего за 5 дней.

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Невероятную популярность у потребителей приобрели и наушники бренда — TWS Buds Air, обеспечивающие безупречный звук и идеальную связь. Будучи лучшим предложением по сочетанию цена/качество на рынке на текущий момент, они вплотную приблизились к лидеру по продажам — AirPods 2. Первая партия наушников в 2000 штук была продана всего за 5 дней.

Дмитрий Демидов (Head of Marketing Цитрус):

"Отличный результат! Мы планировали войти в ТОП 3 бренда в Украине к концу года. Думаю, такими темпами мы достигнем цели уже во втором квартале, опередив Huawei, Honor, OPPO, Vivo, ZTE, Sony и других игроков. Уже в апреле на рынке появится фитнес-трекера realme Band, который станет серьезным соперником Xiaomi Mi Band 4. Также во втором квартале 2020 realme презентует рынку смарт-TB а до конца года будут представлены смарт-часы.

Джинн Сюй (Head of Marketing Ukraine):

"Основная задача realme — расширение ассортимента и обеспечение потребителей продуктами, необходимыми для комфортной современной жизни. Как и во всем мире, в Украине мы хотим предложить рынку лучшие имеющиеся у нас технологические продукты, удивить рынок соотношением цены и качества и позволить большему количеству молодых людей наслаждаться полной жизнью, которую приносят наши продукты с мощными характеристиками и стильным дизайном".

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