За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

HMD Global под силу выпустить 5G-смартфон Nokia стоимостью 500-600 долларов

Ценник Nokia 5G будет на 50% ниже, чем у конкурентов Фото: Android Central

В недавнем интервью директор HMD Global по продуктам Nokia Юхо Сарвикаса озвучил изданию Digital Trends планы компании на 2020 год. Владеющая правами на бенд Nokia финская компания планирует выпустить полноценный флагманский смартфон 5G по самой низкой рыночной цене. Новинка появится в продаже уже в следующем году, а ценник будет на 50% ниже, чем у конкурентов. По мнению HMD Global, им под силу выпустить 5G-смартфон стоимостью 500-600 долларов.

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Смартфоны с поддержкой 5G, доступные на сегодняшний день, поставляются Samsung и LG: Galaxy Note 10 Plus 5G стоит от 1300 долларов, а LG V50 ThinQ 5G – около 1000 долларов. HMD Global намерена ворваться в гонку смартфонов со сверхбыстрым мобильным интернетом и ударить сверхнизкой ценой, чем, по мнению производителя, не только привлечет потенциальных покупателей, но и ускорит развертывание 5G сетей, увеличивая количество абонентов и тем самым повышая спрос.

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"Мы видим возможность для нас вывести сети 5G в более доступный сегмент по мере нашего выхода на рынок. Мы предложим покупателям смартфоны за полцены", – прокомментировал Юхо Сарвикас.

Nokia может ожидать жесткой конкуренции со стороны таких компаний, как Motorola и OnePlus, которые также будут продвигать внедрение 5G своими собственными более дешевыми предложениями, но смартфоны Nokia 5G в диапазоне от 500 до 600 долларов будут более привлекательными среди конкурентов.

Также в недавнем сообщении в Twitter Сарвикас пролил свет на планы Nokia по обновлению существующих смартфонов до Android 10. Первые три телефона, которые получат обновление, в четвертом квартале 2019 года — это Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 и Nokia 7.1. Остальные модели получат обновление в 2020 году. HMD Global намерена обновить практически всю линейку своих актуальных моделей до Android 10, заканчивая аппаратами Nokia 1, 2.1, 3.1 и 5.1.

Напомним, что ранее Nokia выпустила предельно дешевый телефон стоимостью в 550 гривен. А недавно бывший инженер Nokia рассказал о громком фиаско Microsoft.

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